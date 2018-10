Fünf Jahre - Eine lang Zeit für Fehleinschätzungen

In einigen vorherigen Artikeln habe ich über die Einschränkungen der Marktstimmung als Timing-Indikator gesprochen. Es mag sicherlich hilfreich sein, die öffentliche Stimmung als nonkonformistischen Indikator zu verfolgen. Einige meiner erfolgreichsten Transaktionen basierten teilweise auf Stimmungsextrema. Jedoch verlasse ich mich in diesen Tagen eher weniger auf die Stimmung als in der Vergangenheit.Wie ich bereits erwähnte, gibt es kein besseres Beispiel für die Einschränkungen der Marktstimmung als Timing-Indikator als die Leistung des US-Aktienmarktes über die letzten Jahre hinweg. Dies geht aus dem folgenden Chart von Yardeni.com hervor. Dieser Chart zeigt die Leistung des Dow Jones Industrial Index über die letzten 31 Jahre, wobei vertikale, rote Linien die Wochen darstellen, in denen das Verhältnis zwischen Bullen und Bären innerhalb der Investorengruppe bei mindestens 3,0 lag (ein Verhältnis von 3 oder mehr deutet extremen Optimismus innerhalb der befragten Gruppe an).Beachten Sie, dass es mehrere Zeitpunkte gab, zu denen die vertikalen, roten Linien (die extremen Optimismus andeutet) nicht mit einem wichtigen Preishoch zusammenfiel, auch wenn diese mit einigen von ihnen parallel verliefen. Bedenken Sie auch, dass der Optimismus seit dem vierten Quartal 2013 beinahe konsistent extrem war, mit Ausnahme mehrerer Quartal von 2015 bis 2016, als sich der Markt im Korrekturmodus befand.Faktisch blieb die Stimmung für die letzten fünf Jahre konsistent mit einem Bullenmarkthoch, doch die Preisbewegung beweist noch immer nicht, dass der Bullenmarkt geendet hat. Im Gegenteil; obwohl es ein hohes Risiko für eine wesentliche, kurzfristige Korrektur gibt, deuten die Frühindikatoren, die ich verfolge, darauf hin, dass sich der Bullenmarkt weit bis 2019 fortsetzen könnte.Egal, was nun passiert, für einen Nonkonformisten sind fünf Jahre eine lange Zeit, um falsch zu liegen.xxx© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 3. Oktober 2018 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.