Die Goldkäufe der weltweiten Zentralbanken im August

Der World Gold Council ( WGC ) veröffentliche gestern die aktuelle Übersicht über die Änderungen in den Goldbeständen der weltweiten Notenbanken. Bei den meisten aufgelisteten Ländern wurden die Käufe und Verkäufe bis einschließlich August 2018 berücksichtigt; für einige Staaten beziehen sich die Daten auf den Juli.Die umfangreichsten Goldkäufe meldete im August, wie schon in den Monaten zuvor, die Russische Föderation. Diese erhöhte ihre offiziellen Reserven im achten Monat des Jahres um 28,4 Tonnen, nachdem sie im Juli 26,1 Tonnen zugekauft hatte. Die russische Zentralbank stockt ihre Goldbestände bereits seit 2007 fast kontinuierlich auf.Zweitgrößter Goldkäufer war im August Polen, das zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder eine größere Menge des gelben Metalls erwarb. Nachdem das Land im Juli 1,9 Tonnen gekauft hatte, erhöhte es seine Reserven im Folgemonat sogar um 7,5 Tonnen.An dritter Stelle stand die Zentralbank der Türkei, die 4,4 Tonnen Gold zukaufte. Zudem erhöhten die türkischen Geschäftsbanken ihren Goldreserven im August wieder um 0,5 Tonnen, nachdem sie in den vier vorangegangenen Monaten im Zuge der Währungskrise der Lira größere Mengen Gold verkauft hatten.Darüber hinaus stockten im August auch Kirgisistan (+0,3 Tonnen), Mexiko (+0,2 Tonnen) und Ägypten (+0,1 Tonnen) ihre Goldbestände leicht auf. Zudem meldeten die Philippinen noch den Kauf von 1,6 Tonnen Gold im Juli.Eine Verringerung der Goldreserven 0,2 Tonnen ergab sich im August in der Eurozone, wobei die Deutsche Bundesbank 0,1 Tonnen verkaufte.© Redaktion GoldSeiten.de