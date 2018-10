Chalice Gold Mines Ltd.: Das Potential auf Pyramid Hill

Wie berichtet, wird Chalice Gold einen Teil der hohen Cash-Reserven an uns Aktionäre ausschütten. Pro Aktie sollen 0,04 AUD ausgezahlt werden und dieser Schritt wird voraussichtlich Ende des Jahres erfolgen.Die "Wette" bei dieser Art von Ausschüttung ist immer, dass die Aktie nach dem Ex-Tag nicht in vollem Umfang mit nach unten geht und man so als Aktionär ein willkommenes Zubrot bekommt.CEO Dorsch war auch in Denver und die Präsentation können Sie ebenfalls hier abrufen. (Dienstag) Es lohnt sich, diese 10 Minuten zu investieren.Das Potential auf Pyramid Hill erscheint mir extrem gut und das Bohrprogramm soll im Oktober starten.Auf dieses Programm freue ich mich, da ich die Region als extrem spannend ansehe. Viele große Minen liegen in der Umgebung, unter anderem die Fosterville Mine von Kirkland Lake Wie Dorsch im Vortrag erklärt, liegt eine Deckschicht über dem Gestein und deshalb haben sich Explorer lange Zeit davor gescheut, dort Exploration zu betreiben.Doch die bislang durchgeführten Bodenuntersuchen zeigen starke Goldanomalien und hier könnte mit nur einem guten Bohrloch ein Hype entstehen. Chalice Gold Mines hat 0,145 AUD je Aktie an Cash und Beteiligungen und 0,04 AUD davon, werden wir bald als Ausschüttung bekommen.Ein Investor bekommt mit Chalice ein erhebliches Explorationspotential bei einer guten Cash-Absicherung. Vom Chance-Risiko-Verhältnis ziemlich einmalig im Explorationssektor.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.