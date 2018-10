Eldorado Gold tanzt an der Klippe

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der unverändert schwache Kursverlauf des kanadischen Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. setzte sich auch bis zum September weiter fort. Im Bereich um 0,82 USD erfolgte dennoch wieder erhöhte Nachfrage, wie zuletzt im Frühjahr schon. Somit wird es nunmehr spannend, ob sich dieses Nachfragelevel rund um 0,82 USD als mögliches Sprungbrett erweisen kann. Oberhalb der 1,00 USD-Marke verspricht sich jedenfalls eine Attacke auf den Widerstandsbereich von 1,10 bis 1,20 USD. Gänzlich bullisch wäre es per Tagesschluss über 1,20 USD.Unterhalb von 0,82 USD müsste man hingegen mit einem Bruch des Tiefs vom März bei 0,80 USD rechnen, bevor es in mehreren Stufen dann sogar weiter abwärts bis 0,50 USD gehen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.