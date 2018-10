WGC - Gold-ETFs im September verzeichnen erneut Abflüsse

© World Gold Council

Diese Woche veröffentlichte der World Gold Council die neusten Daten zur Entwicklung der physischen Goldbestände der ETFs im September 2018. Laut diesen Zahlen befanden sich in diesem Zeitraum 2.329 Tonnen physisches Gold im Besitz der weltweiten goldgedeckten Börsenfonds.Dies stellt im Vergleich zum August ein Minus von 23,7 Tonnen dar. Damit wurde das in Fonds gehaltene Gold den vierten Monat in Folge reduziert. Die besagten Abflüsse besaßen einen Gesamtwert von 932 Millionen US-Dollar.Größtenteils stammten die weltweiten Abflüsse von in Europa gelisteten Fonds, die ihre Bestände um 10,2 Tonnen im Wert von 279 Millionen US-Dollar reduzierten. Ebenfalls verringerten auch die asiatischen Fonds ihr physisches Gold um 6,5 Tonnen (Wert: 253 Millionen US-Dollar).Die nordamerikanischen Fonds verzeichneten Abnahmen von 6,1 Tonnen (Wert: 258 Millionen US-Dollar), während die Fonds der restlichen Regionen ihre Bestände um 1 Tonne (Wert: 44 Millionen US-Dollar) reduzierten.© Redaktion GoldSeiten.de