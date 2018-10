Klondike Gold stößt auf 92,3 m-Abschnitt mit 0,72 g/t Au, einschließlich 4,6 m-Abschnitt mit 10,0 g/t Au

Loch-Nr.von (m) bis (Au Abschnit

m) (g/t)t

(m)

LS18-17523,00 45,000,50 22,00

LS18-1767,62 35,000,59 27,38

LS18-1778,90 28,101,17 19,20

LS18-1789,31 20,000,37 10,69





LS18-17914,10 53,000,54 38,90





einschli14,10 29,001,21 14,90

eßlich



LS18-1802,70 95,000,72 92,30





einschli24,60 29,2010,00 4,60

eßlich

Loch-Nr.von (m) bis (Au Abschnit

m) (g/t)t

(m)

GR18-16064,15 65,600,99 1,45

GR18-16128,60 36,750,22 8,15

GR18-16237,25 50,751,23 13,50

einschli37,25 38,409,51 1,15

eßlich



GR18-16324,00 28,500,58 4,50

Vancouver, 4. Oktober 2018 - Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FRA: LBDP; OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse von Proben aus sechs weiteren Bohrlöchern in der Zone Lone Star sowie die Ergebnisse aus vier Löchern im Gebiet Gold Run Creek in Klondikes Konzessionsgebiet im Yukon bekannt zu geben.2018 wurden insgesamt 87 Bohrlöcher (9.511,93 Meter) niedergebracht. Bislang sind die endgültigen Analyseergebnisse aus 30 der 87 Bohrlöcher, die 2018 gebohrt wurden, eingegangen und veröffentlicht worden. Die Exploration belegt weiterhin mehrere lokale Quellen für die Goldmineralisierung im Grundgestein, die die in der Vergangenheit im Klondike-Distrikt abgebauten Seifenlagerstätten erklären.Innerhalb der Zone Lone Star, die mit der Verwerfung Bonanza in Zusammenhang steht, wurden sechs Bohrlöcher (LS18-175 bis LS18-180) niedergebracht, um den zentralen Bereich der Mineralisierung zu untersuchen. Die Ergebnisse der abschnittsweisen Bohrungen weisen nach wie vor auf breite Abschnitte mit Goldmineralisierung, die direkt an der Oberfläche bzw. knapp unterhalb davon beginnen, sowie das Vorkommen von Goldmineralisierung in größeren Tiefen hin.Einen aktualisierten Lageplan mit den Standorten der Bohrungen in der Zone Lone Star finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.klondikegoldcorp.com/photos/gallery/2018-drill-maps. Die Querschnitte der 2018 gebohrten Löcher (einschließlich der 2016-2017 gebohrten Löcher) wurden ebenfalls veröffentlicht oder werden nach Fertigstellung der jeweiligen Abschnitte ergänzt.Die Bohrlöcher LS18-175 bis LS18-180 in der Zone Lone Star weisen einen Einfallwinkel von -55 Grad und einen Azimut von 200 Grad auf. Die Durchschnittswerte der Proben wurden über die gebohrten Kernlängen berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Löcher, die im Azimut von 200 Grad gebohrt wurden, entspricht in etwa dem Bohrabschnitt.Die strukturelle Geologie und die Verwerfungen, die mit der Zone Lone Star in Zusammenhang stehen, erstrecken sich mutmaßlich über einen Abschnitt von 50 Kilometern im Distrikt und liegen im Umfeld des Gebiets Gold Run Creek vor. Im Gebiet Gold Run Creek wurden vier erste Bohrlöcher gebohrt, um das Gelände zu erproben. Im Mittelpunkt dieser Löcher stand ein Bereich rund um die historischen Schächte, der bei Prospektionen lokalisiert wurde. Zahlreiche Stichproben im Zuge dieser Prospektionen lieferten Werte von 0,6 bis 55 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 24. Mai 2018). Alle vier Bohrlöcher stießen in der weitläufigen Carbonatalteration, die in schwach gefaltetem mafischem Schiefer lagert, auf goldhaltige Quarzerzgänge, einige mit sichtbarem Gold.Die Analyseergebnisse zeigen, dass die Quarzgänge anomale Goldmineralisierung enthalten, die Carbonatalteration rund um die Quarzerzgänge innerhalb des Testgebiets beinhaltet im Gegensatz zu Lone Star und Nugget kein Gold. Die bedeutenden Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle angeführt.Diese frühen Ergebnisse aus den Step-out-Bohrungen bei Gold Run in 30 Kilometer Entfernung von der Zone Lone Star entlang des 50 Kilometer-Abschnitts des Trends im Klondike-Distrikt sind vielversprechend und belegen, wie erwartet, die goldhaltige Beschaffenheit des Mineralisierungssystems im Grundgestein. Weitere Arbeiten sind für dieses und andere Zielgebiete geplant, nachdem im Zuge der Exploration lokale Quellen für die weit verbreiteten alluvialen goldhaltigen Kiese entlang dieses mineralisierten Trends ermittelt werden.Die Bohrlöcher GR18-160 bis GR18-163 weisen einen Einfallwinkel von -50 Grad und einen Azimut von 210 Grad auf. Die Durchschnittswerte der Proben wurden über die gebohrten Kernlängen berechnet; die wahre Mächtigkeit ist unbekannt.Die Protokollierung der Bohrkerne ist jetzt abgeschlossen und die Probenahmen werden im Oktober abgeschlossen. Bis dahin sollen auch die Kartierungen und Probenahmen im Bereich der vor kurzem lokalisierten Mineralisierung sowie die Nacharbeiten zu den ersten strukturellen und lithologischen Kartierungen fortgesetzt werden.Die Zone Lone Star ist eins von fünf Zielgebieten, in denen im Rahmen des Explorationsprogramms von 2018 Testbohrungen stattfanden. Weitere Bohrergebnisse von Lone Star und anderen Zielen werden, sobald sie vorliegen, veröffentlich, bewertet und in das bestehende Explorationsmodell integriert. Sobald die Daten für alle Bohrlöcher auf den jeweiligen Abschnitten vorliegen, werden Querschnitte - einschließlich Geologie und Mineralisierungen - veröffentlicht. Zur zeitlichen Orientierung: LS18-210 ist das letzte Bohrloch, das 2018 auf der Zone Lone Star niedergebracht wurde. Die Loch-Nummern -211 und -214 wurden nicht verwendet und die Bohrlöcher EC18-215 bis EC18-247 zielten auf die Nugget Zone und andere Zielgebiete entlang von Eldorado Creek ab.2018 wurden insgesamt 87 Bohrlöcher (9.511,93 Meter) niedergebracht. Die Analyseergebnisse der Proben aus den Bohrungen in der Zone Lone Star (LS18-151 bis LS18-159; LS18-164 bis LS18-180) und dem Gebiet Gold Run Creek (GR18-160 bis GR18-163) wurden veröffentlicht.Klondike Gold führt strenge Qualitätskontrollen durch. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.klondikegoldcorp.com/projects/sampling-and-assay-protocols/.Die Bohrkernproben werden vom Personal von Klondike Gold an die Aufbereitungsanlage von Bureau Veritas Mineral Laboratories (BV Labs) (vormals Acme Labs) in Whitehorse (Yukon) übergeben; die chemische Analyse der Trüben erfolgt in Vancouver (British Columbia). Bureau Veritas Labs ist ein gemäß der Norm ISO 9001:2008 akkreditierter Full-Service-Labordienstleister.Bei BV Labs wird jede Bohrkernprobe auf einen Siebdurchgang von 70 % bei 2 mm zerkleinert. Eine 500 g schwere Teilprobe wird auf 85 % Siebdurchgang bei -75 m pulverisiert (Code PRP70-500). Die 500 g schwere Teilprobe wird anschließend für die Metallsiebanalyse auf eine Korngröße von 106 m (140 Mesh) gesiebt. Die Fraktion +140 Mesh wird danach abgewogen und einer Brandprobe und einem abschließenden gravimetrischen Verfahren (Code FS631) unterzogen. Eine 30 g schwere Teilprobe der Fraktion -140 Mesh wird mittels standardisierter Brandprobe und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (Code FA430) auf ihren Goldgehalt untersucht. Alle Proben mit Silber- und Goldwerten über der Obergrenze von 10 ppm (10 g/t) werden ein weiteres Mal analysiert. Dazu wird eine 30 g schwere Teilprobe entnommen, die mittels Brandprobe und einem abschließenden gravimetrischen Verfahren untersucht wird (Code FA530-Au/Ag). Anschließend wird der Gesamt-Goldgehalt berechnet; dazu wird ein gewichteter Durchschnitt der Analyseergebnisse der Plus- und Minusfraktion herangezogen.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Perry, P.Geo, Vice-President von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver (British Columbia) und Dawson City (Yukon Territory). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung des Goldziels Lone Star, das beim Zusammenfluss der Flüsse Bonanza Creek und Eldorado Creek liegt und Teil eines 557 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets von regionaler Bedeutung ist. Für Klondike Gold Corp.Peter Tallman, President & CEO(604) 609-6110E-Mail: info@klondikegoldcorp.comWebseite: www.klondikegoldcorp.comIR-Kontakt für deutschsprachige Investoren:ir-europe@klondikegoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. 