Mawson Resources Ltd. beginnt mit Kernbohrungen auf Rajapalot

(TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus ist das Vorzeigegoldkobaltprojekt Rompas-Rajapalot in Finnland. MK Core Drilling aus Ranua, Finnland, wird das Kernbohrprogramm durchführen, das orientierte Bohrkerne mit einem NQ-Durchmesser (46,7 mm) liefern wird.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.