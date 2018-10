Goldfund in Australien ist "zu wichtig, um ihn wegzugeben"

Der faszinierende Fund von 9.250 Unzen Gold im Wert von etwa 11 Millionen Dollar, den man vor kurzem in Australien gemacht hatte, sei zu "außergewöhnlich" für den Export und müsse von der australischen Regierung gekauft und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so Sandra Close von Surbiton Associates. "Diese Exemplare sind Teil Australiens Erbe, vor allem Westaustraliens", erklärte sie laut Kitco News Die Expertin ist der Ansicht, dass der Commonwealth und/oder die Regierung in Washington diesen Fund erwerben sollten, um diesen auf unbegrenzte Zeit auszustellen. Dies solle Einheimische sowie Besucher aus dem Ausland an den enormen Einfluss erinnern, den Gold auf die Entwicklung und Besiedelung Australiens hatte.Der Fund wurde im letzten Monat von dem Bergbauunternehmen Royal Nickel Corp gemacht, wobei unter anderem ein Stein über 95 Kilogramm mit 2.440 Unzen Gold und ein Stein über 63 Kilogramm mit 1.620 Unzen Gold gefunden wurden. Close beschreibt dies als "den größten und wertvollsten Fund natürlichen Goldes, den es bisher gab.""Die zwei herausragenden Exemplare sollten von einigen unabhängigen Experten geschätzt und dann zu diesem Wert erworben werden", so erklärte sie. "Sie würden sich wunderbar als Ausstellungsstücke und Touristenattraktion eignen. Beispielsweise bei der Perth Mint."© Redaktion GoldSeiten.de