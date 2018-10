Almonty Industries informiert über aktuellen Stand der Projektfinanzierung für die Sangdong-Mine

Toronto, 4. Oktober 2018 - Almonty Industries Inc. (Almonty oder das Unternehmen) (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / Frankfurt: 1MR) freut sich, bekannt zu geben, dass die KfW IPEX-Bank GmbH (KfW IPEX Bank oder die Bank) der Offenlegung der KfW IPEX-Bank als Kreditgeber sowie der Bekanntmachung der allgemeinen Bedingungen der vorgeschlagenen Fremdkapitalfinanzierung für Almontys Sangdong-Mine in Südkorea zugestimmt hat. Der Genehmigungsprozess für die Projektfinanzierung durch die KfW IPEX-Bank befindet sich in der Endphase, wobei die Due-Diligence-Prüfung der KfW IPEX-Bank nahezu abgeschlossen ist.1. Vorrangiges Projektfinanzierungsdarlehen über einen Kapitalbetrag von 73 Millionen US-Dollar, abgesichert durch die Sangdong-Mine;2. Verzinsung zu sehr attraktiven Konditionen und auf Grundlage der gängigen kommerziellen Kreditzinsen in Europa, wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt;3. Laufzeit von 8,25 Jahren mit einem anfänglichen tilgungsfreien Zeitraum für den Kapitalbetrag, Rückzahlung des Kapitalbetrags beginnt nach dem zweiten Jahrestag der ersten Inanspruchnahme.4. Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) hat sich verpflichtet, auf der Grundlage des zuvor angekündigten langfristigen Abnahmevertrags die Bereitstellung einer umfangreichen Finanzierungsgarantie zu prüfen.Die Verhandlungen über das endgültige Termsheet laufen noch und das Unternehmen geht davon aus, dass alle wesentlichen Bedingungen und Verpflichtungen in den nächsten 12 Wochen festgelegt werden. Die Projektfinanzierungszusage steht dann unter dem Vorbehalt der Ausfertigung der endgültigen Darlehens- und Sicherheitsunterlagen. In der Zwischenzeit werden die Arbeiten am Standort Sangdong fortgesetzt, um eine zeitnahe Inbetriebnahme sicherzustellen, wie es von Almontys Kunden im Rahmen des zuvor angekündigten Abnahmevertrags für die Sangdong-Mine erwartet wird.Lewis Black, Chief Executive Officer von Almonty, sagte dazu: Als größter Aktionär von Almonty war es mir äußerst wichtig, ein Finanzierungspaket für die Erschließung von Sangdong zu sichern, das meiner Meinung nach eine niedrige Verzinsung bietet, angemessen und vollständig im Interesse der Aktionäre ist. In den vergangenen 12 Monaten gab es viele Möglichkeiten, das Projekt zu deutlich höheren Zinsraten zu finanzieren, dies war meines Erachtens jedoch nicht im Interesse unserer Aktionäre. Viele gute Projekte wurden durch Finanzierungen mit hoher Verzinsung - oft zugunsten des Managementteams, aber zum Nachteil der Aktionäre - lahmgelegt. Wir wollten daher das richtige Finanzierungspaket anstatt eines beliebigen Pakets finden. Wir freuen uns außerordentlich, mit der KfW IPEX-Bank und der OeKB hinsichtlich der Bereitstellung der Projektfinanzierung für unsere Sangdong-Mine zusammenzuarbeiten. Die KfW IPEX-Bank hat umfangreiche Erfahrung in der Projektfinanzierung im Bergbau sowie der Zusammenarbeit mit der staatlichen Exportkreditagentur zur Unterstützung langfristiger Wolframlieferungen nach Österreich.Das Hauptgeschäft von Almonty Industries Inc. mit Sitz in Toronto, Kanada, ist der Abbau, die Verarbeitung und der Transport von Wolframkonzentrat aus der Los Santos-Mine in Westspanien und der Panasqueira-Mine in Portugal sowie die Modernisierung der Wolfram Camp-Mine im Norden von Queensland, Australien, die Entwicklung der Sangdong-Mine in der Provinz Gangwon, Südkorea und die Entwicklung des Zinn-/Wolfram-Projekts Valtreixal in Nordwestspanien.Die Los Santos-Mine wurde von Almonty im September 2011 übernommen. Diese Betriebsstätte, in der Wolframkonzentrat produziert wird, befindet sich in Westspanien, rund 50 Kilometer von Salamanca entfernt.Die Wolfram Camp-Mine wurde im September 2014 von Almonty erworben und liegt etwa 130 Kilometer westlich von Cairns im Norden von Queensland, Australien, und hat bisher Wolfram und Molybdänkonzentrat produziert, obwohl die Wolfram Camp Mine aufgrund der laufenden Modernisierung der Aufbereitungsanlage derzeit nicht produziert.Die Panasqueira-Mine ist seit 1896 ein Produktionsbetrieb für Wolframkonzentrat und wurde im Januar 2016 übernommen. Sie liegt in Portugal, rund 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Die Sangdong-Mine - früher eine der größten Wolfram-Minen der Welt und eine der wenigen langlebigen Wolframlagerstätten mit hochgradiger Mineralisierung außerhalb Chinas - wurde im September 2015 durch den Erwerb sämtlicher Anteile der Woulfe Mining Corp. übernommen. Almonty ist zudem vollständiger Eigentümer des Zinn-Wolframprojekts Valtreixal in Nordwestspanien.Für nähere Informationen zu Almontys Aktivitäten besuchen Sie bitte www.almonty.com bzw. das Firmenprofil von Almonty auf www.sedar.com.Die KfW IPEX-Bank GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Förderbank des Deutschen Bundes, KfWgroup, konzentriert sich auf die Bereitstellung von Export- und Projektfinanzierungen in verschiedenen Kernbranchen zum Wohle der europäischen Wirtschaft. Die KfW IPEX-Bank verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Export- und Projektfinanzierung und ist zudem ein langjähriger Geldgeber des internationalen Bergbausektors.Lewis BlackChairman, President and CEOTel: +1 647 438-9766Email: info@almonty.comRechtlicher Hinweis: Die Veröffentlichung, Publikation oder Verbreitung dieser Meldung ist in bestimmten Rechtssystemen per Gesetz nur eingeschränkt möglich. Personen in solchen Rechtssystemen, in denen diese Meldung veröffentlicht, publiziert oder verbreitet wird, sollten sich daher über solche Einschränkungen informieren und diese auch beachten.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Im Rahmen dieser Pressemeldung sollen mit der Verwendung von Wörtern wie schätzen, prognostizieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, können oder sollten bzw. der verneinten Form dieser Wörter oder Abwandlungen davon bzw. ähnlichen Wörtern zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen ausgedrückt werden. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und spiegeln Almontys derzeitige Erwartungen wider.Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen zu Almontys zukünftigen Geschäftsplänen und -abläufen, zur Projektfinanzierung für die Mine Sangdong und deren Inbetriebnahme, zur Festlegung der wesentlichen Bedingungen und Verpflichtungen der Projektfinanzierung sowie deren voraussichtlichen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Mine Sangdong, zur Ausfertigung der endgültigen Darlehens- und Sicherheitsdokumente und zu anderen Bedingungen für den Abschluss der Projektfinanzierung.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder die Erfolge von Almonty wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Dazu zählen ohne Einschränkung auch: der Erhalt der erforderlichen endgültigen Genehmigungen; der Zeitpunkt der Projektfinanzierung; unerwartete Kosten und Ausgaben; die allgemeine Markt- und Branchenlage; Betriebsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Großprojekten und Vertragsfragen; spezielle Risiken in Bezug auf Schwankungen beim Preis für Ammoniumparawolframat (APT), von dem sich der Verkaufspreis für Almontys Wolframkonzentrat ableitet; die tatsächlichen Ergebnisse der Bergbau- und Explorationsaktivitäten; umweltbezogene, wirtschaftliche und politische Risiken in den Rechtssystemen, in denen sich die Betriebsstandorte von Almonty befinden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Planung; Prognosen und Bewertungen zu Almontys Geschäftstätigkeit; Kredit- und Liquiditätsrisiken; Hedgingrisiken; Wettbewerb in der Bergbaubranche; Risiken im Hinblick auf den Marktpreis der Almonty-Aktien; dass Almonty in der Lage ist, wichtige Führungskräfte zu rekrutieren oder die Dienste von erfahrenen Fachkräften in Anspruch zu nehmen; Risiken im Zusammenhang mit Besitzansprüchen gegenüber Almonty bzw. Rechtsstreitigkeiten zu seinen Betriebsstätten; Risiken in Bezug auf unbekannte Mängel und Beeinträchtigungen; Risiken in Bezug auf eine entsprechende interne Kontrolle über die Finanzberichterstattung; Risiken in Zusammenhang mit Regierungsvorschriften, wie etwa Umweltvorschriften; Risiken in Zusammenhang mit Almontys internationalen Betriebsstätten; Risiken in Bezug auf die Exploration, Erschließung und den Betrieb von Almontys Wolframminen; dass Almonty in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten bzw. zu halten; dass Almonty in der Lage ist, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Genehmigungsauflagen einzuhalten; der Mangel an geeigneten Infrastruktureinrichtungen und Mitarbeitern für eine ordnungsgemäße Betriebsführung; Unsicherheiten bei der Genauigkeit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen bzw. Produktionsschätzungen zu Almontys Betriebsstätten; dass Almonty nicht in der Lage ist, Mineralreserven zu ersetzen bzw. zu erweitern; Unsicherheiten in Bezug auf Besitzansprüche und Rechte der indigenen Bevölkerung an Rohstoffkonzessionen, die sich direkt oder indirekt in Besitz von Almonty befinden; dass Almonty in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen bzw. seine Genehmigungsverfahren, Bauarbeiten, Erschließungs- und Expansionsarbeiten abzuschließen; Herausforderungen in Bezug auf die globale Finanzlage; Risiken in Bezug auf zukünftige Umsätze oder Wertpapieremissionen; Unterschiede in der Auslegung oder Anwendung von Steuergesetzen und -vorschriften bzw. Rechnungsprüfungspraktiken und den Statuten der TSX.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, welche die Unternehmensführung für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem: der Erhalt aller erforderlicher endgültiger Genehmigunge; keine Verzögerungen bei der Projektfinanzierung, keine wesentlichen unerwarteten Kosten und Ausgaben; keine wesentlichen nachteiligen Änderungen der allgemeinen Markt- und Branchenlage und keine unerwarteten wesentlichen Betriebsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Großprojekten und Vertragsfragen; keine wesentlichen nachteiligen Änderungen des Marktpreises für Ammoniumparawolframat; dass das Unternehmen dauerhaft in der Lage sein wird, ausreichende Mittel für ausstehende Verpflichtungen haben bzw. aufbringen wird; Erwartungen hinsichtlich der Lösung rechtlicher und steuerlicher Angelegenheiten; keine negativen Änderungen bei den einschlägigen Gesetzen; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, bei Bedarf Vertragspartner, Mitarbeiter und Hilfskräfte aus der Region zu angemessenen Bedingungen zu rekrutieren; sowie alle weiteren hier erwähnten Annahmen und Faktoren. Obwohl sich Almonty bemüht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, könnten auch andere Faktoren dazu führen, dass Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Selbst wenn die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder im Wesentlichen eintreffen, gibt es keine Gewähr, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf Almonty haben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sie werden darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse unterschiedlich ausfallen könnten.Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Almonty weist darauf hin, dass die oben aufgelisteten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen von Almonty stützen, die zuvor erwähnten Faktoren sowie andere Unsicherheiten und mögliche Ereignisse ausreichend berücksichtigen.Almonty geht zudem davon aus, dass keine wesentlichen Faktoren wirksam werden, die zu einer Abweichung solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Informationen von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen führen würden. Die Liste dieser Faktoren ist allerdings nicht vollständig und unterliegt Änderungen, und es kann daher nicht garantiert werden, dass solche Annahmen mit dem tatsächlichen Ergebnis solcher Faktoren übereinstimmen.DIE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN IN DIESER PRESSEMELDUNG SPIEGELN DIE ERWARTUNGEN VON ALMONTY ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG DIESER PRESSEMELDUNG WIDER UND KÖNNEN SICH DAHER NACH DIESEM DATUM ÄNDERN. DIE LESER DÜRFEN SOLCHE ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN NICHT ÜBERBEWERTEN UND SOLLTEN SICH AB EINEM ANDEREN ZEITPUNKT NICHT AUF DIESE AUSSAGEN VERLASSEN. AUCH WENN ALMONTY DIES IN ERWÄGUNG ZIEHEN KÖNNTE, IST - AUSSERHALB DER GESETZLICHEN VERPFLICHTUNGEN - ZU KEINEM ZEITPUNKT EINE AKTUALISIERUNG DIESER INFORMATIONEN VORGESEHEN.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!