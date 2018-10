Geopolitische Risiken könnten Short Covering in Gold auslösen

Geopolitische Risiken, wie derzeit beispielsweise in Italien, könnten eine Short-deckende Goldrally auslösen, so Standard Chartered. Die Preise wurden am Dienstag durch fiskale und politische Probleme innerhalb Italiens unterstützt und stiegen stark, bis sie am Mittwoch zurück auf etwa 1.200 Dollar fielen. Dennoch zeige die Dienstagsrally, dass Gold während Zeiten unsicherer geopolitischer Entwicklungen "auf dem Radar der Investoren" bliebe, berichtet Scrap Register "Wie wir zuvor hervorgehoben haben, ist die Positionierung in Gold überstrapaziert. Die Brutto-Short-Positionen [bärischen Positionen] befinden sich nahe Rekordhochs", hieß es von Standard. Sollte ein geopolitischer Katalysator die Preise über den 100-tägigen gleitenden Durchschnitt drücken, dann könnte eine wesentliche Short-deckende Rally den Preis auf über 1.300 Dollar je Unze stiegen lassen.Die saisonale Nachfrage nach Gold, zusätzlich zu den Käufen durch Zentralbanken, haben einen Teil der Schwäche auf Investorenseite ausgeglichen und sollten das Abwärtspotenzial der Preise eingrenzen. Eine größere Unterstützung solle jedoch von einem stabilen US-Dollar kommen, erklärte Standard Chartered abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de