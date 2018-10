Kitcos Goldumfragen: Bullische Stimmung unter Anlegern und Analysten

In Bezug auf die Entwicklung des Goldpreises in den kommenden Tagen scheinen die Marktteilnehmer überwiegend optimistisch gestimmt zu sein. Dies legt zumindest die wöchentliche Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News nahe, derzufolge sowohl professionelle als auch private Investoren mit Kursgewinnen rechnen.Kurioserweise könnte dem gelben Metall dabei die extrem bearishe Positionierung des Managed Money am Terminmarkt zu Gute kommen. Marktexperte Sean Lusk von Walsh Trading erwartet dem Artikel zufolge einen Preisanstieg infolge des Eindeckens von Short-Positionen und sieht darüber hinaus nur geringes Aufwärtspotential für den US-Dollar.In der letzten Woche gaben insgesamt 16 Analysten ihre Prognose zur kurzfristigen Preisentwicklung am Goldmarkt ab. Von diesen waren neun (56%) bullisch eingestellt, während nur zwei (13%) bearish waren. Die übrigen fünf Vertreter der Wall Street (31%) erwarten eine Seitwärtsentwicklung.Außerdem beteiligten sich 593 private Goldbesitzer an der Umfrage. 51% von ihnen (302 Personen) glauben ebenfalls, dass Gold bis zum Freitag zulegen kann; 33% (196 Personen) rechnen dagegen mit einem Preisrückgang. Die restlichen 16% (95 Teilnehmer) gehen von einem stabilen Kursniveau aus.© Redaktion GoldSeiten.de