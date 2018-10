Gold: Chancen auf der Oberseite

Nach der steilen Verkaufswelle, die den Goldpreis ab Ende Juni unter die Unterstützungen bei 1.265 und 1.236 USD gedrückt hatte, konnte sich das Edelmetall nach einem Tief bei 1.159 USD wieder deutlich erholen. Ein Ausbruch über die Hürde bei 1.220 USD gelang damals jedoch nicht und so schwenkte der Wert in eine volatile Seitwärtsbewegung ein, die in einem Test der Zwischenunterstützung bei 1.180 USD mündete. Die Marke wurde von den Käufern verteidigt und zum Ausgangspunkt für einen weiteren Anstieg.Auf der Oberseite stellen sich den Bullen zwischen 1.208 und 1.214 USD etliche kleinere Hürden in den Weg. Diese könnten jetzt jedoch bei einer Fortsetzung des Anstiegs der letzten Tage überwunden und direkt der zentrale Widerstand bei 1.236 USD angesteuert werden. Hier ist mit einem heftigen Schlagabtausch der Marktteilnehmer zu rechnen. Ein Ausbruch über die Barriere könnte sogar zu einer Kaufwelle bis 1.265 USD führen.Setzt das Edelmetall dagegen erneut unter 1.193 USD zurück, dürfte die 1.180 USD-Marke ein weiteres Mal getestet werden. Dort könnte ein weiterer Anstieg einsetzen. Ein Bruch der Marke hätte dagegen einen Rückfall auf 1.165 und 1.159 USD zur Folge. Auf diesem Niveau wäre mit einer Bodenbildung zu rechnen. Allerdings hätten Abgaben unter 1.159 USD die Wiederaufnahme des Abwärtstrends und einen Einbruch bis 1.123 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG