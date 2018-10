Indien: Höhere Goldexporte deuten auf sinkende inländische Nachfrage hin

In den ersten fünf Monaten des Finanzjahres 2018/2019 hat Indien deutlich mehr Goldprodukte exportiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie aus einem Artikel hervorgeht, der gestern von Financial Express veröffentlicht wurde, haben sich die Ausfuhren bislang um 24% erhöht, nachdem im letzten Jahr ein Rückgang um 18% verzeichnet wurde.Die Importe sind in den Monaten April bis August 2018 dagegen um 1,5% gesunken. Damit entsprach die exportierte Goldmenge nun 35,4% des importierten Goldes, was einen Anstieg gegenüber dem letzten Jahr darstellt.Für die indische Regierung dürften das gute Nachrichten sein. Zuletzt waren verschiedene Maßnahmen diskutiert worden, um die Goldeinfuhren einzudämmen, da diese die negative Außenhandelsbilanz des Landes zusätzlich belasten. Im Zuge dessen wurde letzten Monat beispielsweise die Zollabgabe für importierten Goldschmuck von 15% auf 20% angehoben.Das Handelsdefizit verstärkt zudem den Abwärtsdruck auf die Rupie, deren Wert im Verhältnis zum US-Dollar in der vergangenen Woche neue Tiefs erreichte. Der schwache Kurs der Landeswährung führte allerdings auch zur Erhöhung der inländischen Goldpreise um 8% gegenüber dem Vorjahr, was wiederum die geringe Nachfrage erklärt.Indien importiert typischerweise Goldbullion und exportiert weiterverarbeitete Goldprodukte wie Schmuck und Münzen. In den ersten fünf Monaten des aktuellen Finanzjahres belief sich der Wert der Exporte den Angaben zufolge auf 5,32 Milliarden Dollar, verglichen mit 4,28 Milliarden Dollar im Vorjahr.In den kommenden Monaten könnte sich die Situation allerdings wieder ändern, da in Indien die Hochzeits- und Festsaison bevorsteht, in der die Goldnachfrage normalerweise deutlich größer ist als im Rest des Jahres. Im August hatten die Juweliere dem Artikel nach bereits 90% mehr Gold aus dem Ausland liefern lassen als noch im Juli, um ihre Lagerbestände wieder aufzustocken.© Redaktion GoldSeiten.de