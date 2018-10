Tocqueville - Edelmetallinvestition um Risiko von Dollarkollaps zu mindern

Gold und Bergbauaktien haben im August einen Boden gebildet und sind nun dank steigenden US-Krediten und einer drohenden Rezession auf ihrem Weg nach oben, so hieß es von Tocqueville Asset Management. "Wir glauben, dass der Goldmarkt im August einen Boden bildete und dass eine Investition in Edelmetalle eine zuverlässige Strategie ist, das Risiko eines Dollarzusammenbruches zu vermindern", meinte John Hathaway von Tocqueville Management Corp laut Kitco News Der grundlegende Faktor für eine mögliche Goldrally sei die "bald offensichtliche Wertminderung der US-amerikanischen Kredite", so hieß es in einem kürzlichen Bericht von Hathaway. Zudem sehe sich die US-amerikanische Regierung mit einem "außer Kontrolle geratenen" fiskalen Defizit gegenüber, wobei dieses im August seinen fünfthöchsten Wert erreichte. Sollte die Schuldenlast der USA deutlich größer werden, so würde eine Schwäche des Dollar höchstwahrscheinlich darauf folgen.Ray Dalio von Bridgewater Associates meinte in dem Bericht, dass es über die nächsten zwei Jahre hinweg, das Risiko geben würde, "dass der Dollar eine Wertminderung um 30% erlebt." Hathaway denkt jedoch, dass dies früher stattfinden könnte. "Wir stimmen zu, dass ein allgemeiner Vertrauensverlust in die US-Währung ein glaubhaftes Risiko ist", hieß es im Bericht. Dank der historisch negativen Korrelation zwischen dem Dollar und dem gelben Edelmetall, würde ein schwächerer Dollar die Goldpreise wahrscheinlich höher steigen lassen.© Redaktion GoldSeiten.de