HSBC: Keine Goldrally ohne höhere Volatilität an den Finanzmärkten

Solange die Volatilität an den Finanzmärkten nicht merklich zunimmt und der US-Dollar nicht mehr Schwäche zeigt, ist es unwahrscheinlich, dass der Goldpreis die 1.400-$-Markt erreicht. Dieser Ansicht ist zumindest Jim Steele, der Chefanalyst der HSBC für den Edelmetallsektor.Bei einer Präsentation am Montag sagte der Experte allerdings, dass die HSBC von weiteren Kursgewinnen der US-Währung ausgeht, wenn die Notenbank Federal Reserve den Leitzins in diesem und im nächsten Jahr weiter anhebt. Dies berichtete S&P Global gestern.Für eine Goldrally bis auf 1.400 $ wären "echte Veränderungen an den Finanzmärkten und ein schwächerer Dollar" nötig, sagte Stelle während seines Vortrags auf einem Seminar der LME Week. Die geringe Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten hat dem Experten zufolge auch zur geringen Volatilität des Goldpreises geführt.Es sei jedoch vorstellbar, dass die Unsicherheit an den Finanzmärkten künftig zunimmt, da der Aufwärtstrend an den Börsen bereits sehr lange anhält. Diese könne einen Weg für höhere Goldpreise bereiten. Bislang hatte das gelbe Metall trotz neuer Sanktionen und Handelskonflikte allerdings nicht von seiner traditionellen Rolle als sicherer Hafen profitiert. Grund dafür ist nach Angaben von Steele unter anderem, dass sich der internationale Handel allen Hindernissen zum Trotz noch immer gut entwickelt. Darüber hinaus habe vor allem auch der starke Dollar den Abwärtsdruck auf Gold verstärkt.Die HSBC prognostiziert für 2018 einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.274 $ je Unze. Im nächsten Jahr wird der Kurs mit 1.292 $ nach Einschätzung der Analysten nur unwesentlich höher liegen.© Redaktion GoldSeiten.de