Islamischer Finanzsektor könnte "Sicheren-Hafen"-Status des Goldes stärken

Wie das Nachrichtenportal Emerging Market Views berichtet, könnte Gold als neue Nachfragequelle eine hohe Wichtigkeit innerhalb der islamischen Finanzbranche einnehmen. Laut Robert Lee, CEO von HelloGold - einem Unternehmen, das eine mobile Goldhandelsplattform geschaffen hat - hieß es, dass das Metall auf institutioneller Seite um Kapitalströme konkurrieren würde.Während des IFN-Forums an der Singapore Exchange erklärte er, dass reichere Leute Zugang zu einem Sammelsurium an Finanzprodukten hätten, um ihre Portfolios zu diversifizieren. Doch der "einfache Mann auf der Straße" sei nicht in der Lage, in US-amerikanische inflationsgeschützte Wertpapiere, TIPS, oder Staatsanleihen zu investieren. Die Zielgruppe seines Unternehmens habe keine andere Wahl als in Gold zu investieren. "Für sie wird Gold - neben ihren Renten - möglicherweise zu ihrem einzigen Anlageprodukt", so Lee.Institutionelle Investoren seien zudem äußerst besorgt um die Bewegungen des US-Dollar, während die Goldnachfrage für diejenigen ohne Bankkonten - seine Zielgruppe - bestehen bleiben wird, da diese den Dollar nicht sonderlich beachten. Seine Kunden achten hingegen auf die Goldpreisentwicklungen oder dem Verhältnis zwischen US-Dollar und ihren lokalen Währungen, und möchten sich zudem auch vor Inflation schützen.© Redaktion GoldSeiten.de