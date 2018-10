Der Kampf zwischen bärischen Fundamentaldaten und bullischer Stimmung geht weiter

In einem vorherigen Artikel habe ich davon berichtet, dass der Stimmungshintergrund deutlich unterstützend für die Goldpreise geworden ist. Ich habe ebenfalls bemerkt, dass der grundlegende Hintergrund eindeutig bärisch gegenüber Gold blieb. Dann versuchte ich, die folgende Frage zu beantworten: Welchen Nettoeffekt wird das auf diese Gegenkräfte haben? Mein Antwort lautete: Ungeachtet der Stimmung könnte es keinen mittelfristigen Aufwärtstrend der Goldpreise geben, bis die Fundamentaldaten nicht bullisch gegenüber Gold geworden sind; eine kurzfristige Erholung um 100 Dollar war jedoch ohne wesentliche, grundlegende Verbesserung möglich. Wie sieht die derzeitige Situation aus?Die aktuelle Situation ist ähnlich. Seit der Veröffentlichung des oben genannten Artikels ist der Stimmungshintergrund etwas bullischer geworden, der grundlegende Hintergrund etwas bärischer. Der Preis blieb bei etwa 1.200 Dollar größtenteils unverändert. Demnach kann man wohl sagen, dass der Kampf zwischen bärischen Fundamentaldaten und der bullischen Stimmung bisher in einem Unentschieden geendet hat.Eine kurze Zusammenfassung: Die wichtigsten, grundlegenden Treiber des Goldpreises in US-Dollar sind Kreditspannen, die Renditekurve, der Realzins (die Rendite der TIPS), die relative Stärke des Bankensektors, der Wechselkurs des US-Dollar, das Verhältnis zwischen Anleihe und Dollar und der allgemein Trend der Rohstoffpreise. Dies sind Faktoren, die ich in mein Gold True Fundamentals Model (GTFM) einbeziehe, ein Chart, der im Folgenden zu sehen ist.Abgesehen von einem kurzen Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli, als es in Bedrängnis geriet, war das GTFM seit Mitte Januar kontinuierlich bärisch. Kein Wunder, dass der Goldmarkt in diesem Jahr so viele Schwierigkeiten hat.Das Fazit lautet, dass eine Goldpreissteigerung von bis zu 100 Dollar aufgrund der bullischen Stimmung noch immer eine realistische, kurzfristige Möglichkeit ist. Doch aufgrund der bärischen Fundamentaldaten liegt eine deutlich größere Rally nicht mehr im Bereich des Möglichen.Der grundlegende Hintergrund verändert sich ständig, also bedeutet die Tatsache, dass er derzeit bärisch gegenüber Gold ist, nicht, dass er lange Zeit so verbleiben wird. Zusätzliche Schwäche des Aktienmarktes würde die echten Fundamentaldaten des Goldes beispielsweise verbessern, wenn sie eine wesentliche Abnahme des wirtschaftlichen Vertrauens auslösen würde und den Glauben daran verstärkt, dass die Fed ihre Zinssteigerungen pausieren wird. Doch bis (solange) eine derartige Veränderung (nicht) eintritt, sollten Erwartungen bezüglich der kurzfristigen Goldprognosen bescheiden ausfallen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 8. Oktober 2018 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.