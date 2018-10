Mexiko meldet deutlichen Rückgang der Goldproduktion im Juli

Das mexikanische Institut für Statistik und Geografie INEGI veröffentliche kürzlich die vorläufigen Produktionszahlen des inländischen Metallbergbaus für den Monat Juli. Dabei wurde insbesondere im Goldbergbau ein Rückgang der Fördermenge verzeichnet, doch auch der Silberausstoß fiel geringer aus als noch im Juni.Den Angaben zufolge wurden in Mexiko im siebten Monat des Jahres rund 6,94 Tonnen Gold gewonnen, verglichen mit 7,97 Tonnen im Juni - ein Minus von 13%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Goldproduktion ebenfalls um 12,3%.Bei Silber wurde für den Juli eine Gesamtproduktion von 304,6 Tonnen gemeldet, nachdem die Fördermenge im Juni 333,2 Tonnen betragen hatte. Der Silberausstoß verringerte sich damit um 8,6%. Gegenüber dem Vorjahr ging er jedoch nur um 2,4% zurück.Darüber hinaus wurden in den mexikanischen Minen im Juli rund 13.200 Tonnen Blei, 43.000 Tonnen Kupfer und 25.300 Tonnen Zink gefördert. Bei der Produktion von Blei und Kupfer ergab sich damit ein Plus von 5,1% bzw. 2,2% gegenüber dem Vormonat, während die Zinkproduktion 26,5% abnahm.© Redaktion GoldSeiten.de