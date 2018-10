Granada Gold Mine beginnt mit Bohrungen auf Granada und gibt Finanzierung bekannt

Rouyn Noranda, 9. Oktober 2018 - Granada Gold Mine Inc. (TSX.V: GGM) (Granada Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es mit seinem Herbst-Bohrprogramm auf dem Projektgebiet Genesis auf Granada begonnen hat. Die Ziele des Programms sind:1) Beginn der Bohrung der MAG-Ziele, die bei magnetischen Untersuchungen mit einer Drohne über der erweiterten Zone LONG Bars definiert wurden2) Erweiterung der Untertage-Goldmineralisierung in Richtung Cadillac-Trend nach Norden3) Test auf Silber und Basismetalle im BohrkernDas Programm soll die Vorzeige-Goldliegenschaft verbessern, indem die übrigen 80 Prozent der nicht explorierten, von Osten nach Westen verlaufenden 5,5 km großen mineralisierten Struktur, der Goldmine Granada in der Provinz Quebec in Kanada, weiter exploriert werden.Abbildung 1: Karte der Standorte des Bohrprogramms anhand der Messungen auf Granada per Drohne.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44821/2018-10-09 GGM NR _drillstartGranada final-DE_PRCOM.001.jpeg"Wir freuen uns sehr, die Explorationstätigkeiten auf unserer Goldlagerstätte auf Granada auszuweiten", sagte Frank J. Basa P.Eng., President und Chief Executive Officer von Granada Gold Mine. Dabei handelt es sich um sehr aussichtsreiche Gebiete für die Produktion - worauf unser Hauptfokus liegt.Das Unternehmen hat die Verlängerung der Genehmigungen beantragt, um mit dem Explorationsprogramm auf Aukeko fortfahren zu können.Außerdem gibt das Unternehmen ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot von 2.942.140 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit bekannt. Dadurch sollen Bruttoerlöse von bis zu 441.321 $ erzielt werden. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkauf-Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von drei Jahren ab Abschluss zum Kauf einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von 0,18 $ pro Aktie, wozu die TSX Venture Exchange (Exchange) noch ihre Genehmigung geben muss.Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für Oberflächenexploration, Grabenziehen und Neubeprobung des Bohrkerns auf der unternehmenseigenen Goldliegenschaft Granada in Québec sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.Alle im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß geltender Wertpapiergesetze einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.Claude Duplessis, P. Eng., von Goldminds Geoservices Inc., einem Beratungsunternehmen für Geologie, Umwelttechnik und Bergbau, ist unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. Granada Gold Mine Inc. erschließt das Goldkonzessionsgebiet Granada unweit von Rouyn-Noranda, Quebec. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die ehemalige Goldmine Granada, die in den 1930ern Jahren mehr als 50.000 Unzen Gold produzierte, bevor die Gebäude an der Oberfläche durch einen Brand zerstört wurden. Der höchst ertragreiche Cadillac Trend, aus dem im vergangenen Jahrzehnt auf einer Strecke von Val-dOr bis Rouyn-Noranda mehr als 50 Millionen Unzen Gold gefördert wurden, durchquert den nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets.Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und ein überarbeitetes Blockmodell, datiert mit 30. Juni 2017 und mit Wirkung zum 16. Mai 2017, beinhalten die erste beachtliche Schätzung der hochgradigen Goldressourcen, die in Zonen in der Tiefe direkt nördlich der für den Tagebau geeigneten Lagerstätte LONG Bars Zone entdeckt wurden.Unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 1,5 g/t Au wurde auf einer Streichlänge von 600 Metern nördlich der ursprünglichen oberflächennahen Entdeckung bei Granada eine erste abgeleitete Tiefbauressource im Umfang von 10.386.500 Tonnen mit 4,56 g/t Au (1,5 Millionen Unzen Au) abgegrenzt. Die durch ein Grubenmodell beschränkten Ressourcen beinhalten bei Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,39 g/t Au 625.000 Unzen mit 1,14 g/t Au in der gemessenen Kategorie und 182.700 Unzen mit 1,26 g/t Au in der angezeigten Kategorie (807.700 Unzen mit 1,16 g/t Au in den gemessenen und angezeigten Kategorien zusammen), was gegenüber dem Blockmodell 2012 eine deutliche Steigerung der Blockmodell-Schätzungen darstellt.Das Unternehmen hat alle notwendigen Genehmigungen für die erste Abbauphase, den so genannten Rolling Start, erhalten. Für diese Phase wurde bereits mit Abtragungsarbeiten begonnen. Außerdem wurden Explorationsbohrungen durchgeführt, um die berichtete Mineralressource für die Liegenschaft zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.granadagoldmine.com.Das Unternehmen hat ein vorläufiges Verarbeitungsabkommen mit Canada Cobalt Works (TSX-V: CCW) unterzeichnet, das die Verarbeitung einer Erstmenge von 600.000 bis 2.000.000 Tonnen Mineralisierungsmaterial mit einem Goldgehalt von 4,5 g/t regelt. Canada Cobalt Works hat die Technikfirma Wood Group mit der Umsetzung entsprechender Studien beauftragt, um die erforderlichen Genehmigungen für die Installation einer Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 600 Tagestonnen am Standort Castle in Gowganda (Ontario) zu erwirken.Außerdem hat Granada Gold Ausenco Limited mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Erschließung eines Bergbaubetriebs mit einer Jahresförderkapazität von 80.000 bis 100.000 Unzen Gold im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Granada, das im Stadtgebiet von Rouyn-Noranda in der kanadischen Provinz Quebec liegt, beauftragt.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Frank J. Basa, P. Eng., President & CEO
Tel. 1-819-797-4144 oder
Wayne Cheveldayoff, Corporate Communications
Tel. 416-710-2410
E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com 