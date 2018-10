Cobalt 27 Capital: Notierung in den USA am OTCQX Best Market unter Kürzel CBLLF

Toronto, 9. Oktober 2018 - Cobalt 27 Capital Corp. (Cobalt 27 oder das Unternehmen) (TSXV: KBLT) (OTCQX: CBLLF) (FRA: 27O), freut sich, bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens jetzt am OTCQX Best Market, einer von der OTC Markets Group aus New York betriebenen US-Handelsplattform, unter dem Kürzel CBLLF notieren. Die Stammaktien von Cobalt 27 notieren weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel KBLT und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 27O.Als das führende Investitionsvehikel für Elektrometalle bietet Cobalt 27 einen direkten Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen darstellen. Der Handel am OTCQX bietet Cobalt 27 eine Plattform, um unser Aktionärsbasis in den USA zu erweitern, und ermöglicht einer breiteten Investorengruppe die Teilnahme am Weltmarkt für Batteriemetalle durch die gezielten Kobalt- und Nickel-Metall-Streams, Lizenzgebühren und physischen Kobaltvorräte von Cobalt 27, sagte Chairman und CEO Anthony Milewski.Der OTCQX Best Market bietet Investoren, Brokern und Institutionen, die mit den Aktien des Unternehmens handeln wollen, zusätzlichen Service, Wert und Komfort. Der OTCQX Best Markt ist die führende Handelsplattform der OTC Markets Group für etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um sich für den Handel zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, Best Practice Corporate Governance vorweisen, nachweislich den US-Wertpapiergesetzen entsprechen, in ihrer Offenlegung immer auf dem aktuellen Stand sein und von einem professionellen Drittsponsor eingeführt werden.Cobalt 27 bemüht sich derzeit auch um die Zulassung seiner Stammaktien für die Depository Trust Company (DTC). Die DTC fungiert als elektronische Clearing-Stelle und ist für die Abrechnung von getätigten Geschäften von Aktiengesellschaften in den USA und 131 anderen Ländern zuständig. Der Handel über die DTC ermöglicht ein kostengünstiges Clearing und eine garantierte Abwicklung, wodurch der Abrechnungsprozess des täglichen Handels vereinfacht und beschleunigt wird. US-Investoren können die aktuellen Finanzdaten und den Level 2-Kurs in Echtzeit für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com/stock/CBLLF/quote einsehen.Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von John Kanellitsas aus dem Board of Directors bekannt, damit sich dieser auf seine Aufgaben als Executive Vice Chairman von Lithium Americas Corp. , wie etwa der Erschließung des Projekts Caucharí-Olaroz in Argentinien, und seine Hauptaufgabe, die Leitung der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit des Unternehmens mit Ganfeng Lithium, konzentrieren kann. Herr Kanellitsas hat sich bereit erklärt, Cobalt 27 weiterhin als Mitglied des Advisory Board des Unternehmens zur Seite zu stehen. Cobalt 27 Capital Corp. ist ein führendes Investitionsvehikel für Elektrometalle, das Zugang zu Metallen, die einen festen Bestandteil von Schlüsseltechnologien der Elektrofahrzeug- und Batteriespeichermärkte darstellen, bietet. Das Unternehmen hat einen ab 2021 gültigen Kobalt-Stream bei der erstklassigen Mine Voiseys Bay von Vale (einschließlich der angekündigten unterirdischen Erweiterung) erworben, erwirbt derzeit den ersten produzierenden Kobalt-Nickel-Stream bei der kostengünstigen und langlebigen Nickel-Kobalt-Mine Ramu und verfügt über einen der weltweit größten Vorräte an physischem Kobalt. Das Unternehmen verwaltet außerdem ein Portfolio von neun Lizenzgebühren (Royalties) und beabsichtigt, weiterhin in ein auf Kobalt ausgerichtetes Portfolio an Streams, Lizenzgebühren und direkten Beteiligungen an kobalthaltigen Mineralkonzessionsgebieten zu investieren. 