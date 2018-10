China als "äußerst belastbarer Goldkäufer"

Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven in den letzten Jahren ausgebaut und möchte das Edelmetall als eine Form von Währung sowie als Wertanlage halten, berichtet die South China Morning Post . "Die chinesische Volksbank ist nun eine der Top 10 Zentralbanken, die Gold besitzen. Sie hat sich als äußerst belastbarer Goldkäufer herausgestellt", meinte Matthew Mark vom World Gold Council.Die offiziellen Goldreserven in China sind von 1.054 Tonnen im ersten Quartal 2015 auf 1.839 Tonnen im dritten Quartal 2016 gewachsen und wiederum auf 1.843 Tonnen im zweiten Quartal 2018 gestiegen. Die Goldnachfrage des Reichs der Mitte wuchs im zweiten Quartal ebenfalls um 5%. Der Goldbarren- und Goldmünzmarkt wurde größtenteils von China und dem Iran angekurbelt, die Absicherungen gegen die geopolitischen Spannungen mit den USA suchen."Aufgrund der Verstärkung seiner Goldinfrastruktur ist China einer der aufregendsten Goldmärkte", so Mark. "Während Reichtum generiert wird, kaufen die Leute mehr Schmuck und Technologie, wobei Gold zunehmend Bestandteil der Technologie- und Automobilbranche wird."Erst letzten Monat wurde Shandong Gold Group, der größte Goldproduzent Chinas, Mitglied des World Gold Councils, um eine größere Rolle am weltweiten Goldmarkt spielen zu können. Diese Entscheidung wurde von einigen chinesischen Unternehmern bejubelt.© Redaktion GoldSeiten.de