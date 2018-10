WisdomTree hält Goldrally für wahrscheinlich

Der New Yorker ETF-Anbieter WisdomTree gab vor kurzem eine neue Prognose für einen unmittelbaren Anstieg der Goldpreise bekannt. Wie die Webseite Funds Europe berichtet, erwartet das Unternehmen einen Preisanstieg von den aktuellen 1.200 Dollar je Unze auf 1.270 Dollar je Unze zum Ende des Jahres hin sowie 1.320 Dollar bis zum Ende nächsten Jahres.Auch wenn makroökonomische Faktoren wie der Anstieg der Zinsen - die traditionell auf die Goldpreise drücken - wichtig seien, so ist die Stimmung gegenüber Gold der wichtigste Faktor, meint Nitesh Shah von WisdomTree. Die Position der Spekulanten am Gold-Futures-Markt, ein Stimmungsmaßstab, befinde sich auf dem niedrigsten Niveau seit 2001, könnte jedoch mithilfe von bestimmten Faktoren wiederhergestellt werden. Das seien unter anderem der US-Protektionismus und der Brexit, die Golds Status als sicheren Hafen verstärken würden.Ein Zusammenbruch der Stimmung scheint die "schlechte Entwicklung" des gelben Edelmetalls angetrieben zu haben, so Shah. "Man sprach darüber, dass einige Investoren den Glauben an das Metall als sicheren Hafen verloren hätten, da es während der kürzlichen Schwellenlandverkäufe nicht an Wert zulegte. Aber dieses Argument hat eine Schwachstelle: Die Tatsache, dass die Aktien der Industrieländer während dieser Zeitspanne stabil blieben, deutet an, dass Investoren nicht auf der Suche nach sicheren Häfen waren", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de