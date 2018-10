Bank of Taiwan: Goldpreiserholung Mitte 2019

Aufgrund träger Nachfrage haben die weltweiten Goldpreise eine Abwärtskorrektur durchlaufen, doch die Preise könnten Mitte nächsten Jahres steigen, so Terry Yang von der Bank of Taiwan (BOT). Die Goldpreise fielen vor kurzem auf 1.200 Dollar je Unze und der Grund dafür sei größtenteils der stärke US-Dollar, beschreibt Yang laut dem Nachrichtenportal Taipei Times Dieser habe das in US-Dollar ausgezeichnete Metall teurer für Halter anderer Währungen gemacht; zudem würden steigende US-Anleiherenditen und ein robuster US-Aktienmarkt Investoren vom Gold fernhalten. Er hält es für wahrscheinlich, dass sich der Preis bis Ende dieses Jahres in einer Spanne von 1.160 bis 1.235 US-Dollar bewegen wird.Zusätzlich erwartet er auch drei weitere Zinssteigerung der US-amerikanischen Federal Reserve im Jahr 2019, was zu einem Abschwung der US-Aktien und einem Anstieg der Goldpreise führen könnte. Diese würden jedoch nicht bis Mitte des nächsten Jahres hin steigen, da es üblicherweise sechs Monate braucht, bis man sieht, wie sich die Zinssteigerung voll entfaltet hat.© Redaktion GoldSeiten.de