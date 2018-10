Rockcliff Metals benennt Neil McMillan zum Director des Unternehmens

Toronto, 10. Oktober 2018 - Rockcliff Metals Corp. (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) gibt die Benennung einer sehr bekannten Führungskraft im Bergbausektor, Herrn Neil McMillan, zum Director des Unternehmens bekannt.Neil McMillan ist vor allem für seine langjährige und bedeutende Karriere in Saskatchewans Multi-Milliarden-Dollar-Bergbauindustrie bekannt. Als CEO von Claude Resources führte er das einzige Goldbergbauunternehmen der Provinz zur Wirtschaftlichkeit, ehe es schließlich von Silver Standard Inc., der heutigen SSR Mining Inc. , erworben wurde. McMillan war der Vorsitzende des Board of Directors von Cameco Inc., dem größten, börsennotierten Uranunternehmen der Welt. Außerdem war er im Board of Directors des in Saskatoon ansässigen Diamantbergbauunternehmens Shore Gold Inc., der heutigen Star Diamond Corp. Ken Lapierre, President und CEO von Rockcliff, sagte dazu: Das Board of Directors freut sich sehr, Neil im Team von Rockcliff willkommen zu heißen. Das Unternehmen wird von Neils Integrität, seinem tiefgehenden Wissen und seinem Netzwerk in der Bergbauindustrie sehr profitieren. Er wird das Unternehmen bei allen Punkten der strategischen Wachstumspläne unterstützen, unter anderem, Rockcliff einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Unser Abbaugebiet Snow Lake birgt vielversprechendes Potenzial für hochgradige Basismetalle, Gold und zukünftige Lizenzgebühren. Mit Neils Hintergrund werden wir für unsere Aktionäre weitere bedeutende Werte schaffen.Neil McMillan sagte: "Ich freue mich, Teil eines Unternehmens mit einem so erfahrenen und engagierten Board of Directors und Managementteam sowie einem herausragenden Portfolio an Basis- und Edelmetallprojekten zu sein. Ich möchte mit meinem Hintergrund und meinen Erfahrungen erheblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen."Die Benennung von Herrn McMillan unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass Gerry McCarvill aus dem Board of Directors ausscheidet. Das Board of Directors dankt Gerry für seinen positiven und hilfreichen Beitrag zum Unternehmen.Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es 5.050.000 Incentive Stock Options (die Aktienoptionen) an bestimmte Directors, Führungskräfte und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Die Aktienoptionen sind zu einem Preis von 0,15 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 5 Jahren, der am 9. Oktober 2023 endet, ausübbar.Das Unternehmen ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Basismetalle, Gold und Lizenzzahlungen im Gebiet Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Rockcliffs umfangreiches Konzessionsportfolio ist insgesamt 169.000 Hektar groß und umfasst 8 der höchstgradigen, unerschlossenen Basismetalllagerstätte sowie Manitobas erste und höchstgradige historische Goldmine. Rockcliffs Ziel ist, als ein kanadischer Entdecker von Minen bekannt zu sein, der mit seinen Projekten letztlich Cashflow aus Lizenzzahlungen generiert.Weitere Informationen zu Rockcliff Metals Corp. finden Sie unter http://rockcliffmetals.com.Ken Lapierre, P. Geo, President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752ken@rockcliffmetals.comCHF Capital MarketsCathy Hume, CEOBüro: (416) 868-1079 DW 231cathy@chfir.comVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. 