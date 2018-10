MAPLEFLEX 2 Unzen 99,99% Feinsilber

Berlin, Oktober.2018 - philoro EDELMETALLE übernimmt exklusiv den Vertrieb auf dem europäischen Markt für den neuen Münzcombibarren aus dem Hause der Royal Canadian Mint - den 2018 MAPLEFLEX™ aus 2 Unzen 99,99% Feinsilber. Der MAPLEFLEX™ ist eine neue Mischung aus Münzbarren und Tafelbarren ( Produktinfo als PDF ).Das gesetzliche Zahlungsmittel MAPLEFLEX™ besteht aus 19 Münzen spezifischen Gewichts und unterschiedlichen Nennwerts, die zusammen 2 Unzen Silber entsprechen. Es handelt sich dabei um zehn einzelne 1/20-Unzen-Stücke, vier 1/4-Unzen-Stücke und fünf 1/10-Unzen-Stücke. Der Nennwert - 25 Cents, 50 Cents und 1 Dollar - ist jeweils auf der Vorderseite des entsprechenden Barrens eingraviert.Die Rillen auf der Rückseite von MAPLEFLEX™ ermöglichen es, einzelne Münzbarren abzubrechen. Auf diese Weise können die Anleger selbst bestimmen, ob sie lieber leichtere Bullion-Stücke besitzen oder den Barren als größere Anlage ganz belassen möchten. Die Lieferung erfolgt in stapelbaren Kapseln, die einfach aufbewahrt werden können.Der Vorteil liegt auf der Hand: Mit dem Kauf eines MAPLEFLEX™ 2018 erwerben Kunden 19 Münzen: 10 x 25 Cent (1/20 oz), 5 x 50 Cent (1/10 oz) und 4 x 1 Dollar (1/4 oz) - also insgesamt 2 Unzen Feinsilber mit einen Nennwert in Höhe von 8,50 9,00 Dollar.Für den Anleger ist der Erwerb eines Mapleflex-Münzbarrens verhältnismäßig günstiger als der Erwerb von Einzelmünzen in den einzelnen Größen. Der Verkauf startet heute am 11. Oktober, ab der kommenden Woche werden Großhandelskunden und Einzelhändler beliefert.philoro EDELMETALLE GmbH ist einer der Marktführer im Edelmetallhandel im europäischen Raum und verfügt über ein umfangreiches Filialnetz in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Die Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle vom An- und Verkauf über Lagerung sowie die persönliche Beratung für private und institutionelle Anleger.Herr Stefan Philip BeyerWähringer Straße 26, A - 1090 ÖsterreichTel: +43 1 997 14 72 35Mail: stefan.beyer@philoro.comWeb: www.philoro.at