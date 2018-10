GFMS - Indische Goldimporte fallen im September 2018 um 14%

Einem Artikel der Economic Times zufolge, der Bezug auf die Daten der Marktforschungsgruppe GFMS sowie Handelsdaten der indischen Banken nimmt, sind die Goldimporte Indiens im September um 14% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der Nachfragerückgang indischer Importeure könnte auf den weltweiten Goldpreisen lasten, die in diesem Jahr bisher um 8,8% gesunken sind.Laut den Zahlen nahmen die indischen Goldimporte im neunten Monat des Jahres verglichen zum Vorjahreszeitraum um 14% auf 35 Tonnen ab. In den ersten neun Monaten 2018 fielen die Goldimporte im Jahresvergleich um insgesamt 15% auf 552,8 Tonnen.Aufgrund hoher Preise sei die Nachfrage im September gesunken, so Asher O. von Malabar Gold and Diamonds. Im selben Zeitraum hatte die Rupie an Wert verloren und so eine Rally der lokalen Preise ausgelöst. Diese wiederum habe die Nachfrage des Landes reduziert.Im Oktober, so Bullionhändler Bachhraj Bamalwa, werden die Importe aufgrund der Festzeit erneut steigen. Die Goldnachfrage nimmt üblicherweise zum Ende des Jahres hin zu, wenn die traditionelle Hochzeitssaison und große Feste wie Diwali und Dussehra gefeiert werden und die Bullionkäufe als Folge dessen wieder zulegen.© Redaktion GoldSeiten.de