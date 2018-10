Commerzbank: IWF-Wirtschaftsausblick verbessert Goldprognose

Die Abwärtskorrektur, die der Internationale Währungsfonds (IWF) vor kurzem bei seinem Ausblick für das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2018 durchgeführt hat, soll die Aussichten für Gold verbessern, heißt es von der Commerzbank. Der IWF hatte die Prognose um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7% herabgesetzt, berichtet Scrap Register In erster Linie bedeutet das weniger Rückenwind für die Aktienmärkte, die in den letzten Tagen bereits erkennbar zurückgegangen sind, fügte die Bank hinzu. Sobald sich dies in steigender Risikoaversion widerspiegelt, sollte Gold davon bald profitieren können. Analysten bemerken zudem, dass es in letzter Zeit keine starken Ausflüsse der Gold-ETFs gab, auch wenn auf der anderen Seite auch keine deutlichen Zuflüsse stattfanden.Damit der Goldpreis deutliche Zunahmen verzeichnen kann, müsse sich die negative Stimmung unter den spekulativen Finanzinvestoren umkehren, so die Commerzbank abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de