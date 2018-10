Copper Mountain Mining Corp.: Produktionsergebnisse des 3. Quartals 2018

Vancouver, 11. Oktober 2018 - Copper Mountain Mining Corp. (TSX: CMMC) (Copper Mountain oder das Unternehmen) gibt die Produktionsergebnisse der Mine Copper Mountain im Süden von British Columbia für das dritte Quartal 2018 bekannt. Alle Ergebnisse werden auf 100 %-Basis berichtet.Im dritten Quartal 2018 betrug die Produktion 18,3 Mio. Pfund Kupfer, 7.500 Unzen Gold und 64.900 Unzen Silber, was im Einklang mit den Erwartungen stand. Das Unternehmen prognostizierte, dass die Kupferproduktion im dritten Quartal 2018 um ungefähr 10 % unter der Produktion im zweiten Quartal liegen würde aufgrund niedrigerer Kupfergehalte im abgebauten Erz. die tatsächliche Kupferproduktion war um 8,5 % niedriger als im zweiten Quartal. Das Unternehmen erwartet, dass das vierte Quartal das Quartal mit der höchsten Kupferproduktion im Jahr 2018 sein wird. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem Weg, die Produktionsprognose für 2018 von 80 Mio. Pfund Kupfer (+/-5 %) zu erreichen.Die Kupferäquivalentproduktion betrug 22,0 Mio. Pfund und war damit im Vergleich mit dem zweiten Quartal nur um 4,8 % niedriger. Der Grund dafür war die höhere Goldproduktion, die das Ergebnis höherer Goldgehalte und Ausbringungsraten nach der Installation eines Flash-Flotationskreislaufs im Konzentrator war.In der Mine wird der Rückbau in der Tagebaugrube Pit 2 West fortgesetzt, der im zweiten Quartal begann. Das Abraumverhältnis war im dritten Quartal mit 2,3:1 niedriger als im zweiten Quartal. Der Mühlendurchsatz lag bei im Durchschnitt 41.300 Tonnen pro Tag bei einer Kupferausbringung von 79,1 % und einem Kupfergehalt im Fördererz von im Durchschnitt 0,28 %. Der Gehalt war im dritten Quartal niedriger, aber im Rahmen der Prognose und im Einklang mit dem Minenplan.Die Mine Copper Mountain produzierte in diesem Quartal laut Plan und Erwartungen, sagte Gil Clausen, Copper Mountains President und CEO. Das vierte Quartal wird unser stärkstes Quartal in diesem Jahr werden und wir sind auf dem Weg unsere Produktionsprognose zu erreichen. Copper Mountain demonstriert weiterhin Prognostizierbarkeit und Konstanz.Telefonkonferenz und Webcast zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des dritten Quartals 2018Copper Mountain wird die Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal 2018 vor Markteröffnung am Mittwoch, den 31. Oktober 2018, veröffentlichen. Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 31. Oktober 2018, 7:30 Uhr (Ortszeit Vancouver), eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanz- und Betriebsergebnisse des dritten Quartals 2018 zu erörtern.- Toronto und international: -647-427-7450- Nordamerika (gebührenfrei): -1-888-231-8191Um am Webcast live über Ihren Computer teilzunehmen, rufen Sie bitte die folgende Webseite auf: https://event.on24.com/wcc/r/1833337/29A6E0EF562FD710672ED8952756F33F- Toronto und international: -416-849-0833 --Zugangscode: 9499185- Nordamerika (gebührenfrei): -1-855-859-2056 -Zugangscode: 9499185Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht vom 31. Oktober 2018, 10:30 Uhr (Ortszeit Vancouver), bis 7. November 2018, 20:59 Uhr (Ortszeit Vancouver), zur Verfügung. Ein Audio-Webcast wird auch auf der Website des Unternehmens unter http://www.cumtn.com verfügbar sein.Copper Mountains Flaggschiff-Asset ist die sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindliche Mine Copper Mountain unweit der Stadt Princeton im Süden der kanadischen Provinz British Columbia. Die Mine Copper Mountain produziert ungefähr 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr und beherbergt eine große Kupferressource, die in seitlicher Richtung und zur Tiefe offen ist. Copper Mountain besitzt ebenfalls das genehmigte, sich in der Entwicklungsphase befindliche Kupferprojekt Eva in Queensland, Australien sowie ein ausgedehntes 379.000 Hektar großes, äußerst vielversprechendes Landpaket in der Region Mount Isa. Copper Mountain wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel CMMC und an der Australian Stock Exchange unter dem Kürzel C6C gehandelt.Weitere Informationen finden sie auf der Webseite des Unternehmens: www.CuMtn.com.Für das Board von Copper Mountain Mining Corp. 