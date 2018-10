Niedrige Preise rufen Schnäppchenjäger auf den Plan

Gold befindet sich nun wieder über 1.200 Dollar je Unze, so George Gero von RBC Wealth Management. Währenddessen würde die Schnäppchenjagd losgehen und der US-Dollar an Stärke verlieren, berichtet Scrap Register Am Mittwoch erhielt das gelbe Edelmetall Unterstützung durch einen schwächeren Aktienmarkt. Doch die schwindende Stärke des US-Dollar habe Gold ebenfalls geholfen, fügte Gero hinzu. Seiner Meinung nach hätten die Zinssteigerungen des Offenmarktausschusses der Federal Reserve nun schon einige Zeit lang Gegenwinde für Gold dargestellt.Zeitgleich hätten Zunahmen der Staatsanleiherenditen mit dem „Sicheren-Hafen“-Status des Metalls konkurriert. Abschließend meint Gero, dass die kürzlich niedrigen Goldpreise auch Schnäppchenjäger angezogen hätten, als das Open Interest in dieser Woche zunahm.© Redaktion GoldSeiten.de