Ira Epstein - Silber gefangen in neutralem Preisumfeld

Auch wenn der starke Preisrückgang des Silbers beendet zu sein scheint und sich der Preis über den Tiefs vom August hält, so tut sich das graue Edelmetall noch immer schwer, eine neue Richtung einzuschlagen, so Ira Epstein von Ira Epstein Division of Linn & Associates Inc. In diesem neutralen Preisumfeld sehe er Silber vielmehr als kurzfristiges Handelsgut, anstatt einer langfristigen Investition, so Kitco News "Der höhere US-Dollar, die höheren Zinsen und die Unsicherheit bezüglich des Handelskrieges mit China haben ihren Tribut gefordert," meinte Epstein. Silber scheint nicht nur unfähig dazu, höher zu steigen, sondern entwickelt sich gegenüber Gold weiter unterdurchschnittlich. Das graue Edelmetall leidet unter der lustlosen Nachfrage nach Edelmetallen, würde jedoch auch der schwachen Preisentwicklung der Basismetalle folgen.Epstein ist der Ansicht, dass die industrielle Nachfrage nach dem Metall dessen nächsten signifikanten Trend bestimmen wird. Investoren sollten vor diesem Hintergrund auch den aktuellen Handelskrieg zwischen USA und China gut im Blick behalten, dessen weiterer Verlauf sich stark auf die Märkte auswirken könnte.© Redaktion GoldSeiten.de