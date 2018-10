Silberschmuck - Indien als Hersteller hochqualitativen Schmucks

Der Export von Silberschmuck ist in diesem Jahr bisher um 88% zurückgegangen, so zeigen Daten vom Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). Diesen Zahlen zufolge wurde von April bis August 2018 - den ersten fünf Monaten des Finanzjahres 2018/19 - Schmuck im Wert von 239 Millionen Dollar, verglichen mit etwa 2 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum, exportiert.Vor allem der indische Schmuckexport, der 2016/17 noch mehr als 4 Milliarden Dollar betragen hatte, sei zurückgegangen, berichtet Business Standard . Grund dafür seien vor allem Schließungen von Exportabteilungen einiger großer Unternehmen, erklärt Pramod Agrawal von GJEPC. "Doch Indien kann Kapital aus der weltweiten Nachfrage schlagen, da es die Kapazität und die Fähigkeiten besitzt, hochqualitativen Silberschmuck herzustellen", fügte er hinzu.Silber gelte während der Berechnung von Frachtkosten und dem Export von Artikeln und Schmuck im Land als wertvolle Fracht, ähnlich Gold und Diamanten. "Für den Export wäre es eine große Erleichterung, wenn die Regierung die Regulierungen lockern und eine Ausnahme für Silber als wertvolle Fracht einführen würde. Das würde indische Silberwarenexporte wettbewerbsfähig(er) machen", so Agrawal.© Redaktion GoldSeiten.de