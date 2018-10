Gold: Zweifaches Kaufsignal zum Wochenabschluss

Bei 1.159 USD endete der übergeordnete Abwärtstrend bei Gold Mitte August vorerst und das Edelmetall stieg in einer ersten Erholungsbewegung an die Hürde bei 1.220 USD. Kurz vor dem Erreichen der Marke setzte der Wert an den Support bei 1.180 USD zurück und bildete dort eine volatile Seitwärtsphase aus. Der zweite Test dieser Unterstützung verlief in dieser Woche ebenfalls erfolgreich und mündete in eine steile Kaufwelle, die Gold über die Hürde bei 1.220 USD ausbrechen ließ. Gleichzeitig wurde damit auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit auch im großen Bild ein erstes bullisches Signal generiert.Der Doppelboden bei 1.180 USD und der Bruch der mittelfristigen Abwärtstrendlinie dürften sich kurzfristig bullisch auf den Kurs des Edelmetalls auswirken. Das nächste charttechnische Kursziel der Ausbruchsbewegung ist der Widerstand bei 1.236 USD. Sollte dieser ebenfalls überwunden werden, könnte die Kaufwelle direkt bis 1.265 USD führen.Eine vorherige Korrektur bis 1.210 USD wäre aktuell unproblematisch. Dort dürfte der nächste Anstieg einsetzen. Abgaben unter die Marke hätten einen Test der Unterstützung bei 1.199 USD zur Folge, doch auch von dort wäre mit einer Fortsetzung der Erholung in Richtung 1.236 USD und darüber zu rechnen. Darunter wäre die Erholungsphase allerdings beendet, ein Verkaufssignal aktiv und ein Abverkauf bis 1.180 und 1.165 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG