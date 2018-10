Franco-Nevada - "Die Bergbaubranche dürstet nach Kapital"

Bisher war es ein enttäuschendes Jahr für Gold, doch David Harquail, CEO von Franco-Nevada, erwartet bessere Zeiten für das gelbe Edelmetall, berichtet Investing News . "Es war ein schwieriges Umfeld für Gold. Mit dem US-Dollar, den höheren Zinsen, den Zollbarrieren und einigen Problem bei verschiedenen Projekten hatten wir alle möglichen Gegenwinde", so erzählte er während des Denver Gold Forums."Aber nichtsdestotrotz blieb Gold stabil bei 1.200 Dollar. Das macht mich also optimistisch, dass wir in der Zukunft bessere Goldpreise sehen werden." Seiner Meinung nach sei man dem Boden des Marktes derzeit näher als einer Spitze; Franco-Nevada ist also derzeit dabei, Kapital zu verteilen. "Die beste Zeit zum Kaufen ist am Tiefstand des Zyklus", so der CEO."Aktuell sind die Aktienmärkte äußerst schwach - für uns gibt es mehr als genug Dinge, die wir kaufen können, ebenso für unsere Konkurrenz. Die Bergbaubranche dürstet nach Kapital," erklärte Harquail abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de