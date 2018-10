Uwe Bergold im September 2018 auf der Metallwoche: Aber diesmal wird alles ganz anders!? Von wegen!

Wie sehen Banken heute Edelmetallinvestments?

In unserem letzten Interview im Januar sagte unser heutiger Gast: "Die Jahrhundertkrise bietet auch eine Jahrhundertchance." Warum eine Gold- oder Rohstoffinvestition gerade jetzt sinnvoll sein könnte, wo doch DOW Jones und S&P 500 in der letzten Woche neue, nominale Rekordhochs an der amerikanischen Börse verzeichnet haben, das wollen wir jetzt erfahren.Während viele, westliche Anleger über die Entwicklung von Gold, Silber und Platin auf USD und Eurobasis enttäuscht sind, notiert Palladium bereits wieder nahe des Allzeithochs. Auch der Rhodium- und Kohlepreis konnte zuletzt deutlich zulegen, beide "blühen" aber eher im Verborgenen für die meisten Anleger.Unser Gast ist davon überzeugt: Edelmetallaktien und Silber stehen vor einer finalen Extrem-Hausse - Wie also sollte aktuell eine optimale Edelmetall-Allokation aussehen?Zugeschaltet aus Weiden i.d.Oberpfalz ist uns Uwe Bergold. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der GR Asset Management, Fondsmanger und verantwortlich für die Anlagestrategie von drei Investmentfonds mit dem Fokus auf groß, mittel- und kleinkapitalisierte Gold- & Rohstoffaktien.Homepage von Global Resources Invest: www.grinvest.de © Michael der "Düsseldorfer"TV-Moderator auf n-tv, www.frank-meyer.tv