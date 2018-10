Tahoe Resources im Tal der Tränen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Chart der nordamerikanischen Edelmetallmine Tahoe Resources wirkt erschreckend und so fiel die Aktie von Kursen über 25,00 USD je Anteilsschein im Jahre 2014 auf aktuelle Niveaus rund um 3,00 USD. Im Oktober lässt sich bisher ein Gewinn von 6,07% feststellen und bei einem Anstieg über 3,10 USD könnte es sogar weitere Erholungsimpulse bis 3,80 USD bzw. darüber bis 4,25 USD geben.Verbleibt die Aktie hingegen in ihrem generellen Schwächemodus, so müsste man bei einem Rückgang unter 2,72 USD mit weiteren Verlusten bis 2,55 USD und darunter bis zur runden Marke von 2,00 USD rechnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.