Goldpreis erreicht 10-Wochen-Hoch

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1.221,6 $.Vor neu Wochen fiel der Goldpreis durch die psychologisch wichtige 1.200 $ Marke und erreichte ein neues Jahrestief bei 1.167,1, wie man im Chart sehen kann. In den darauf folgenden Wochen kam es zu einer leichten Kurserholung und der Gold-Future bewegte sich im wesentlichen seitwärts um die 1.200 $ Marke.In der vergangenen Woche notierte der Goldpreis deutlich fester und konnte ein 10-Wochen-Hoch erreichen, was durchaus als Reaktion auf den schwachen Aktienmarkt verstanden werden kann.Vor neun Wochen hatte sich ein sehr langer Kursbalken entwickelt, der die hohe Volatilität des Goldhandels widerspiegelte. Seitdem bewegt sich der Goldpreis innerhalb der Kursspanne dieser langen Kerze seitwärts. Es liegt somit also eine Konsolidierung bzw. Seitwärtstrend vor.In der vergangenen Woche hat sich ein sogenannter Außenstab entwickelt, wobei das Vorwochentief unterschritten und das Vorwochenhoch überschritten wurde. Auch sehen wir die höchsten Volatilität seit neun Wochen, die sich in der relativ langen Kurskerze der vergangenen Woche widerspiegelt. Der Wochenschlusskurs liegt bei 1.221,6 $. Es wurde auch ein 10-Wochen-Hoch erreicht.Der abgebildete Wochenchart zeigt ausgehend vom Hoch des Jahres 2018 einen mehrfach bestätigten Abwärtstrend, der grundsätzlich noch die Wahrscheinlichkeit für einen weiter längerfristig weiter fallenden Goldpreis unterstützt. Das nächste größere Kursziel dürfte das Tief des Jahres 2017 bei 1146,5 sein. Es liegt auch noch kein neuer Aufwärtstrend vor.Kurzfristig und mittelfristig jedoch ist eine Seitwärtsbewegung rund um die 1200 $ Marke bzw. eine weitere Kurserholung wahrscheinlich, die zunächst bis zum nächsten Widerstand bei 1.238 $ bzw. 1.244,4 $ (38,2% Fiboncci-Korrektur der Abwärtsbewegung vom Jahreshoch bis zum Jahrestief) führen kann. Auch eine Kurserholung bis zur Fibonacci 50% Korrektur bei 1.268,3 $ ist durchaus möglich.© Karsten Kagels