Defla XXL - Der nächste Margin Call und Aktien als Geld

Willkommen im Klub, Donald, ich schreib das schon länger! Dies zu Donald Trump: "Die FED ist verrückt geworden, Das sind steigende Zinsen und das ist unsinnig ... Wir haben kein Inflationsproblem …"Es tut immer gut, wenn die Titel "Defla X" nun vom Staatsoberhaupt der größten Supermacht der Welt bestätigt werden. Hoffentlich hat dieses Staatsoberhaupt mehr Durchsetzungsmacht als ich, denn auf mich hören die nicht und das schon seit Monaten.Die "Zahlungsmittel", keiner will außen vor bleiben: Gold ist ja "Geld" und so wurde es ab Juni als Zahlungsmittel benützt, um in schwerer Geldnot zu Kreditgeld-Zahlungsmitteln (Währungen) zu kommen, um schwere, zentralbankgemachte Verluste anderswo auszugleichen:Nun kann die Legende entkräftet werden, dass Aktien "kein Geld" seien und die Eifersucht der Aktien auf das Gold hat ein Ende, auch die Aktien sind nun "geldig" und werden als Zahlungsmittel benützt,um in schwerer Geldnot zu Kreditgeld-Zahlungsmitteln (Währungen) zu kommen, um schwere, zentralbankgemachte Verluste (bzw. Kredite zur Finanzierung der in Verluste geratenen Forderungen) anderswo auszugleichen.Mancherbesitzers ist der Zahlungsmittelmangel 3x stärker (Absenkung des DAX gegen USD in den letzten Monaten vs. Absenkung des SPX 500 gegen den USD)Nur haben weder Gold noch die Deutsche Wirtschaft eine Krise und die US-Wirtschaft hat schon gar keine Krise.Es hat daher niemand absichtlich Gold noch den DAX noch den SPX 500 und schon gar nicht den NASDAQ 100 abverkauft.Es wurde damit BEZAHLT, weil man bezahlen MUSSTE.Vorgewarnt zu sein bleibt ein Privileg unserer KundenDenn selbst bei Off-Börse Zusammenbrüchen (Bond-Finanzierungen sind vorwiegend banklich) funktioniert unser Warnsystem, und zwar erfolgte die Warnung zwei Tage vor der SPX 500 Korrektur und dieser stand zum Zeitpunkt der Warnung noch bei 2889: