Goldminenaktien (HUI) - Der Phoenix macht sich startklar!

Die zurückliegende Handelswoche war wie Balsam für die geschundene Goldbugs-Seele. Im Schlepptau des Goldpreises , der per Saldo 1,2% auf 1.218 USD gestiegen ist, gewann der HUI-Index satte 6,88% hinzu. Man muss schon zurück in den Dezember 2016 gehen, um einen vergleichbaren Wochengewinn (damals 7,8%) zu finden. Allein am 11. Oktober ging es um 7,4% nach oben! Ist das jetzt endlich die Trendwende?In der letzten Einschätzung vom 1. Oktober "Goldminenaktien (HUI) - Wie Phoenix aus der Asche, wenn ..." hieß es: "Damit könnte jetzt zumindest wieder eine größere Gegenbewegung gestartet sein, die den HUI zurück auf das Niveau der oberen Trendkanallinie hievt. Je nachdem wann und im welchem "Winkel" das geschieht, reden wir von einem Kursniveau um ca. 150/160 Punkten."Die Marke von 150 Punkten wurde nun bereits erklommen und bis zur oberen Trendkanallinie bzw. bis zur 160er Marke ist es jetzt auch nur noch ein Katzensprung. Sofern der jüngste Kursanstieg keine Eintagsfliege gewesen ist, sind weitere positive Handelstage und auch ein Erreichen der wichtigen Widerstandszone (obere Trendkanallinie in Kombination mit dem Widerstandstief aus dem Dezember 2016) in Kürze zu erwarten.Nicht zuletzt auch deswegen, weil der HUI seit Mitte August eine markante Bodenbildungsformation, eine umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter, ausgebildet hat, die der noch jungen Aufwärtsbewegung die notwendige Struktur und Rückendeckung gibt.Nichtsdestotrotz sehen wir beim HUI derzeit noch keine konkrete Trendwende. Er ist aber auf einem guten Weg dorthin und könnte sie schaffen, sofern die bereits bekannte Widerstandsmarke um 160/163 überwunden wird! In diesem Fall könnte es direkt starke Anschlusskäufe bis ca. 220 Punkte geben.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.