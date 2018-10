Umfrage von Kitco News - Wall Street & Main Street erwarten Preisanstieg

Wie aus der in der letzten Woche durchgeführten Umfrage von Kitco News zur Entwicklung der Goldpreise hervorgeht, prognostizieren sowohl Wall als auch Main Street weitere Aufwärtsbewegungen des Goldes. Die vorherige Schwäche am Aktienmarkt hatte Gold etwas Aufwärtstrieb verschafft, als sich die Investoren an das gelbe Edelmetall als sicheren Hafen wandten. Durch die Abschwächung des Dollarindex wurde dessen Aufstieg weiter vorangetrieben.Dieses Mal nahmen insgesamt 14 Finanzmarktprofis an der wöchentlichen Befragung der Wall Street teil. Davon erwarteten 11 (79%) eine Preissteigerung in dieser Woche, wohingegen 2 (14%) Befragte der Meinung waren, dass die Preise fallen werden. Einer (7%) von ihnen wiederum prognostizierte Seitwärtsbewegungen.Zudem nahmen auch 527 Kitco-Leser an der Umfrage teil. Von diesen waren 355 (67%) Befragte der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall steigen werden. Weitere 99 (18%) von diesen prognostizierten einen Preisrückgang, wohingegen 73 (14%) Seitwärtsbewegungen erwarteten.© Redaktion GoldSeiten.de