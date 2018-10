RBC Capital Markets - Das Schlimmste ist überstanden

Gold wird von seinem derzeitigen Niveau aus steigen, so Christopher Louney von RBC Capital Markets. Es mag keine lineare Zunahme sein, aber bessere Tage liegen vor dem gelben Edelmetall; das Schlimmste sei nun überstanden. "Gold wird zum Ende des Jahres hin, und weit über dieses hinaus, begünstigt werden", so meinte er. "Es gibt genügend Raum für eine Zunahme, doch das bedeutet nicht, dass das Metall linear höher schießen wird. Durchschnittlich gibt es das Potenzial für höhere Preise."Im letzten Quartal des Jahres, so Louney gegenüber Kitco News , soll Gold durchschnittliche 1.266 Dollar je Unze erreichen; somit müsste es noch um weitere 40 Dollar steigen, um alleine diesen Durchschnitt zu erzielen. "Ein Großteil dessen, was wir für die Goldpreisentwicklungen zum Ende des Jahres und bis 2019 hinein betrachten, hat damit zu tun, wie sich die Aktienmärkte verhalten werden, wie sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen entwickelt und wie sich der Risikoappetit entweder verändert oder zumindest im Kontext zu Gold neu ausgepreist wird."Ebenfalls sei das wiederauflebende Interesse als sicherer Hafen für Gold profitable. "Während die Leute über ihre Portfolios zum Jahresende hin denken, werden Marktteilnehmer einen Blick auf Gold werfen. Die Aussichten für 2019 sind ebenfalls positiv", so Louney. Der Durchschnittspreis der Bank für 2019 liegt bei 1.338 Dollar je Unze, wobei im ersten Quartal des nächsten Jahres 1.333 Dollar je Unze erreicht werden sollen.© Redaktion GoldSeiten.de