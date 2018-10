Commerzbank: Short Covering könnte Goldpreis unterstützen

Am letzten Donnerstag verzeichnete Gold seine stärkste Zunahme seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016, und Short Covering könnte den Markt noch weiter in die Höhe treiben, so die Commerzbank. Das gelbe Edelmetall legte am Donnerstag in US-Dollar um 2,5% zu. In Euro stieg es ebenfalls deutlich und kletterte auf beinahe 1.060 Euro je Unze, fügte die Bank hinzu.Der Preisanstieg wurde von einem schwächeren US-Dollar sowie fallenden Anleiherenditen unterstützt, berichtet Scrap Register . Doch die Commerzbank glaubt, dass die deutlichste Unterstützung durch Short Covering entstanden ist. Laut Daten der CFTC besaßen Vermögensverwalter zum Stand vom 2. Oktober Netto-Short-Positionen von 79.603 Futures-Kontrakten. "Das entspricht 247 Tonnen Gold", so die Commerzbank.Sollte diese gesamte Menge zurückgekauft werden, dann würde der Goldpreis ohne Zweifel deutlich steigen. Marktteilnehmer scheinen zumindest etwas risikobewusster geworden zu sein, nachdem man die starken Rückgänge an den Aktienmärkten und die damit verbundene höhere Volatilität erlebt habe, erklärte das Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de