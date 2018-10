FBI "vertuscht" Goldfund?

Dennis und Kem Parada haben Jahre damit zugebracht, einen legendären Goldschatz aus Bürgerkriegszeiten bei Dents Run, Pennsylvania zu suchen, berichtet Zero Hedge . Generationen von Goldsuchern haben bereits versucht, diesen Schatz zu finden, der angeblich während der Schlacht von Gettysburg im Jahr 1863 gestohlen worden war.Im letzten März waren die beiden davon überzeugt, den Standort des Schatzes gefunden zu haben und brachten dem FBI die Beweise vor. Innerhalb eines Monats hatte das FBI ein Unternehmen angeheuert, um mithilfe eines Gravimeters den Untergrund zu scannen. Während dieser Untersuchung wurde eine große metallische Masse festgestellt, die die Dichte von Gold besaß, so erklärten die Paradas und Warren Getler, Autor und Journalist, der mit den beiden zusammenarbeitete.Während der Ausgrabung wurde die Gruppe jedoch in ein Auto verbannt und konnte somit die eigentliche Grabung nicht beobachten. Zum Ende der Ausgrabung hin führte man sie zu einem leeren Loch, in dem man nicht ein Fünkchen Gold sehen konnte. Laut dem FBI wurden alle Dokumente und Daten im Zusammenhang mit der Grabung versiegelt und sind nicht einsehbar.© Redaktion GoldSeiten.de