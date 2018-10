Palladium: Ruhephase vor dem nächsten Kurssprung

Mit der Verteidigung der wichtigen Unterstützung bei 830 USD setzte bei Palladium Mitte August ein massiver Bullenkonter ein, der den Wert binnen weniger Tage über die Hürden bei 872 und 908 USD katapultierte. Nachdem Anfang September auch die Barriere bei 982 USD durchbrochen wurde, gab es kein Halten mehr: In einer zweiten steilen Kaufwelle überwand der Wert auch die Hürde bei 1.028 USD und erreichte die 1.090 USD-Marke. Dort tendiert Palladium seit einigen Tagen in einer schmalen Handelsspanne seitwärts.Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums des Anstiegs ist Palladium aktuell korrekturgefährdet. Ein kurzzeitiger Rückfall unter 1.057 USD würde die Rally jedoch nicht in Frage stellen. Bereits bei 1.028 USD könnte der nächste Ausbruchsversuch über 1.090 USD starten. Erfolgt der Anstieg über die Marke, liegt das nächste Ziel bei 1.139 USD. Oberhalb des bisherigen Jahreshochs könnte der Wert direkt bis 1.175 USD und 1.200 USD klettern.Abgaben unter die 1.028 USD-Marke würden dagegen für eine Korrekturausweitung bis 982 USD sorgen. Dort dürften die Bullen jedoch wieder aktiv werden und die nächste Kaufwelle folgen lassen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG