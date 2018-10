Sotheby's - Erste dem Gold gewidmete Auktion

Nächste Woche soll eine Vielzahl von aus Gold gefertigten Produkten bei Sotheby's versteigert werden, berichtet Egypt Today . Sei es nun eine Skulptur des Models Kate Moss oder ein hochqualitatives Likörset, das Auktionshaus wird damit seine erste dem Gold gewidmete Auktion durchführen.Der Londoner Verkauf unter dem Namen "The Midas Touch" am 17. Oktober wird Schmuck, Kunstobjekte, Möbel und sogar einen Ferrari umfassen. "Das ist das erste Mal, dass ein Verkauf vollkommen dem Gold gewidmet wurde", so Constantine Frangos von Sotheby's. Dieser umfasse Objekte aus purem Gold sowie vergoldete Objekte.Ein Highlight sei hierbei eine 18-karätige Goldskulptur von Kate Moss, die vom britischen Künstler Marc Quinn geschaffen wurde und geschätzte 300.000 bis 400.000 Pfund (395.000 - 527.000 Dollar) wert ist. Der mit Gold lackierte 1977 Ferrari 512 BB besitzt einen Wert von etwa 350.000 bis 450.000 Pfund."Es ist die Seltenheit des Goldes", so beschreibt Frangos die Beliebtheit des Metalls. "Gold ist extrem selten und eines der wenigen Materialien, die nicht reproduziert werden können. So etwas wie von Menschen geschaffenes Gold gibt es nicht."© Redaktion GoldSeiten.de