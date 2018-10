Gold könnte von zunehmender Volatilität am Aktienmarkt profitieren

Weitere Aktienmarktvolatilität sowie die große bärische Position der Spekulanten in Gold-Futures könnte einen weiteren Preisanstieg bedeuten, sollten diese Metallhändler zum Kauf gezwungen werden, so Maxwell Gold von Aberdeen Standard Investments. Investoren wurden von den als sichere Häfen geltenden Vermögenswerten wie Gold angezogen, als der VIX-Volatilitätsindex auf sein höchstes Niveau seit dem ersten Quartal stieg, berichtet Scrap Register "Angesichts der aktuell negativen Stimmung der großen Short-Positionierung an den Futures-Märkten für Gold, könnte weitere Aktienvolatilität den dringend erforderlichen Katalysator darstellen, indem kurzfristig ein Short Squeeze ausgelöst wird", so meinte Gold. "Historisch betrachtet, haben Zeitspannen erhöhter VIX-Werte Gold und Platin begünstigt..." Des Weiteren seien Investoren derzeit "untergewichtet" gegenüber dem Metall."Historisch war Gold der klare Gönner, während der S&P 500 einen Abfall von Hoch zu Tief von 15% oder mehr erlitt", fügte er hinzu. "Trotz höherer US-Zinsen könnte dies wiederum Gold dabei helfen, seinen aktuellen Aufwärtstrend fortzuführen, der im Dezember 2015 zeitgleich mit Start des aktuellen Zinszyklus der Fed begann", bemerkte Gold abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de