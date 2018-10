Pacton Gold: Erste Prospektion auf Friendly Creek-Liegenschaft identifiziert Goldnuggets

Vancouver, 15. Oktober 2018 - Pacton Gold Inc. (TSXV: PAC, OTC: PACXF) (das Unternehmen oder Pacton) freut sich bekannt zu geben, dass ein Voraus-Team von Prospektoren bei Erkundungen an sechs Standorten auf den Friendly Creek-Liegenschaften von Pacton Goldnuggets gefunden hat. Pacton hat kürzlich sein vielversprechendes Explorationsgebiet in und um das Projekt Friendly Creek mit dem geplanten Erwerb der Golden Palms-Liegenschaft (E 47/3810) (Pacton News: 27. September 2018) und der Hong Kong-Liegenschaft (E 47/3556), (Pacton News: 11. Oktober 2018) erweitert (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44879/2018-10-15 PAC NR Friendly Creek Nuggets_RB1_de-DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Lageplan der Pacton-Liegenschaften im Egina-Gebiet.Ein Voraus-Team von Prospektoren entdeckte bei Erkundungen auf Pactons Friendly Creek-Liegenschaften an sechs Standorten Goldnuggets, noch vor Beginn der offiziellen geologischen Kartierung und Exploration (Pacton News: 21. September 2018). Die Goldnuggets befanden sich in verwittertem Material über einer Schicht von nicht klassifizierten mesoarchischen, ultramafischen Gesteinen und komatiitischem Basalt, die sich etwa zehn Kilometer entlang der Friendly Creek-Liegenschaften erstreckt (Abbildung 2). Der Ursprung der Goldnuggets, die verschiedene morphologische Formen aufweisen, ist noch nicht geklärt. Vorbehaltlich der Bestätigung durch eine detaillierte geologische Kartierung wird davon ausgegangen, dass das Material nicht transportiert wurde und dass es sich bei den Nuggets um Eluvium-Material handelt, das aus dem darunter liegenden Untergrund freigesetzt wurde. Diese vorläufige Interpretation wird durch die Berichte über historischen Goldabbau aus derselben geologischen Einheit überall auf den Friendly Creek-Liegenschaften und auf der angrenzenden Hong Kong-Liegenschaft von Pacton unterstützt. Sehr große Flächen der vielversprechenden geologischen Formation liegen auch unter der Golden Palms-Liegenschaft, die weitgehend unerforscht ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44879/2018-10-15 PAC NR Friendly Creek Nuggets_RB1_de-DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Friendly Creek und angrenzende Pacton-Liegenschaften. Mineralisierte mesoarchische Basaleinheit, MINEDEX-Goldvorkommen in Westaustralien und Lage der jüngsten Goldnugget-Entdeckungen (Kreis).Pacton Gold (PAC: TSXV; PACXF: US) ist ein finanzkräftiges kanadisches Junior-Unternehmen mit wichtigen strategischen Partnern, das sich auf die Exploration und Erschließung von in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen in der Goldregion Pilbara in Western Australia konzentriert. Das Unternehmen hat vor Kurzem rund 5,5 Millionen Dollar eingeworben, kontrolliert derzeit das drittgrößte Portfolio mit in Konglomeratgestein gelagerten Goldkonzessionen mit mehr als 2.500 km2 Grundfläche und prüft weiterhin offensiv zusätzliche wertsteigernde Akquisitionen.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Peter Caldbick, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, überprüft und genehmigt. Der qualifizierte Sachverständige hat die veröffentlichten Daten, einschließlich Proben-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen oder Ansichten in dieser Pressemitteilung zugrundeliegen, noch nicht überprüft.Für das Board von Pacton Gold Inc. Für das Board von Pacton Gold Inc. 

Alec Pismiris
Interim President and CEO

200 Burrard Street, Suite 1680
Vancouver, British Columbia, V6C 3L6
Tel: (604) 678-5308
www.pactongold.com

Nähere Informationen erhalten Sie unter: Tel. 1-(855)-584-0258 oder info@pactongold.com. 