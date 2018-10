Alain Corbani - "Ich hasse diese Frage bezüglich des Goldes"

Während der Mines and Money Konferenz in Toronto spricht Alain Corbani von Finance SA mit Daniela Cambone von Kitco News . Er ist der Ansicht, dass wir uns langsam in Richtung niedriger Realzinsen und eines niedrigeren US-Dollar bewegen; ein Gegensatz zum allgemeinen Konsens, dass die US-Wirtschaft weiter wachsen wird."Ich hasse diese Frage", so Corbani auf die Bitte hin, eine Goldpreisprognose zu nennen. Er erwarte höhere Preise, wolle jedoch kein explizites Ziel nennen. "Ich kann Ihnen nur Folgendes erzählen: Bei 1.200 Dollar arbeiten Goldbergbauunternehmen kostendeckend, also befindet sich der Boden bei 1.200 Dollar. Das ist die erste Antwort, die ich Ihnen geben kann", erklärte er. "Der zweite Punkt ist, dass der Zyklus üblicherweise sein Hoch erreicht, wenn die Nettomargins der Branche 25% überschreiten", fügte Corbani hinzu.In Zukunft, so meint er, werden die Realzinsen niedrig bleiben und der US-Dollar an Stärke verlieren. Und dies seien beides Indikatoren, die gegenüber Gold eine äußerst negative Korrelation besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de