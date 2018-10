Harte Gold Corp. meldet 1. Goldguss und gibt ein Projektupdate

Toronto, 15. Oktober 2018 - Harte Gold Corp. ("Harte Gold" oder das "Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) meldet, dass das Unternehmen auf seiner sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in Ontario, den ersten Goldguss durchgeführt hat.Stephen G. Roman, President und CEO, sagte: "Mit diesem Erfolg haben wir das Projekt vom Erhalt der Genehmigungen in unter vier Wochen zur Goldproduktion avanciert, eine signifikante Leistung. Die Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage verläuft ohne berichtete wesentliche Probleme weiterhin reibungslos."Die Arbeitsabläufe in der Mühle haben sich stabilisiert und Gold wird vor Ort mittels Schwerkraftaufbereitung gewonnen. Ein Flotationskonzentrat wird hergestellt, das zur Weiterverarbeitung abtransportiert wird.Das Unternehmen hat die untertägige Erzproduktion wiederaufgenommen, die über Tage auf Halde geschüttet wird. Unter Tage werden die Entwicklungsarbeiten fortgesetzt. Der Vortrieb beträgt im Durchschnitt 8,2 m pro Tag, was die vorgesehene Entwicklung übertrifft. Fünf Niveaus wurden an der Südrampe der Sugar Zone aufgefahren. Diese Niveaus enthalten Erz für einen Abbau über sechs Monate. Sie sind jetzt für den Langloch-Strossenbau bereit. Harte Gold ist Ontarios jüngster Goldproduzent mittels ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mine Sugar Zone in White River, Ontario. Unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 3,0 g/t Au umfasst die Mineralressourcenschätzung, datiert den 15. Februar 2018, eine angezeigte Mineralressource von 2.607.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,52 g/t für 714.200 Unzen enthaltenem Gold und eine geschlussfolgerte Mineralressource von 3.590.000 Tonnen mit einem Gehalt von 6,59 g/t für 760.800 Unzen enthaltenes Gold. Das Unternehmen führt zurzeit ein 100.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm auf Zielen nahe der Mine und auf Explorationszielen durch, das in eine für das erste Quartal 2019 anvisierte aktualisierte NI 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung und Minenplan aufgenommen wird. Die Exploration auf der Liegenschaft Sugar Zone schließt 83.850 Hektar ein, die einen signifikanten Grünsteingürtel umfassen.Das Unternehmen hat ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (Quality Assurance and Control, "QA/QC") implementiert, um zu gewährleisten, dass die Probennahme und die Analyse der Bergbau- und Explorationsarbeiten gemäß der Branchenstandards durchgeführt werden. Bohrkerne werden halbiert. Eine Kernhälfte wird an Actlabs Laboratories in Thunderbay, Ontario, geschickt, während die andere Hälfte für zukünftige Nachprüfungen im Kernlager des Unternehmens in White River, Ontario, verbleibt. Zertifizierte Referenzstandards und Leerproben werden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen zugegeben und als Teil des QA/QC-Programms kontrolliert. Die Goldanalyse erfolgt mittels der Brandprobe mit anschließender Atomabsorptionsanalyse, Gewichtsanalyse oder Pulp Metallics. Die Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den NI 43-101 Richtlinien angefertigt. Robert Kusins, P. Geo., Harte Golds Senior-Ressourcengeologe, ist die qualifizierte Person des Unternehmens. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung vorbereitet, die Zusammenstellung überwacht oder genehmigt.Stephen G. Roman, President and CEOTel. +1-416-368 0999E-Mail: sgr@hartegold.comShawn Howarth, VP Corporate DevelopmentTel. +1-416-368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.