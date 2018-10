Ungarn: Verzehnfachung der offiziellen Goldreserven

Nachdem kürzlich bekannt wurde, dass Polen als erstes europäisches Land seit ca. 20 Jahren wieder nennenswerte Goldkäufe getätigt hat, meldete Bloomberg heute, dass auch Ungarn seine staatlichen Reserven stark erhöht hat.Wie aus dem Artikel hervorgeht, hat die Zentralbank des Landes ihre Goldbestände sogar verzehnfacht. Diese hatten sich seit Mitte der 1990er Jahre fast konstant auf 100.000 Unzen belaufen. Durch einen Zukauf von 900.000 Unzen erhöhte sich die Gesamtmenge nun auf 1 Mio. Unzen bzw. rund 31,5 Tonnen. Damit macht das gelbe Metall nun 4,4% der gesamten Devisenreserven Ungarns aus.Die Zentralbank begründete den Kauf mit höheren Sicherheitserfordernissen in Bezug auf die staatlichen Währungsreserven. Erst im März hatten die Behörden beschlossen, die Goldreserven Ungarns ins Inland zurückzuführen.Der Gouverneur der Zentralbank Gyorgy Matolcsy wies zudem auf die geschichtliche Rolle des Edelmetalls für das Land hin, welches im Mittelalter zu den bedeutendsten Förderregionen der Welt zählte.Nach der Aufstockung entsprechend die Goldbestände Ungarn nun in etwa den Reserven anderer Staaten in der Nachbarschaft. Vorher hatten sie unter dem regionalen Durchschnitt gelegen.© Redaktion GoldSeiten.de