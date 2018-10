Silber: Das Bild hellt sich leicht auf, trotzdem ist Vorsicht geboten!

Im Gegensatz zum Goldpreis erreichte Silber erst am 11.September bei 13,92 USD nach einer dreimonatigen Abwärtswelle seinen Tiefpunkt. Bis Anfang Oktober gelang dann eine erste überschaubare Erholung bis auf 14,89 USD. Im Anschluss kam es nochmals zu einem Rücksetzer, welcher aber mit 14,23 USD oberhalb der psychologischen Marke von 14,00 USD endete.Seit vier Handelstagen können Gold, Silber und die Minenaktien nun deutlich zulegen, womit eine zähe Bodenbildung möglicherweise zum Abschluss gekommen istDer logarithmische Monatschart für den Silberpreis liefert weiterhin kaum Anlass zur Begeisterung. Zwar konnte die breite Unterstützungszone oberhalb von 14,00 USD bislang erneut verteidigt werden, eine bullische Trendwende ist hier aber noch lange nicht zu erkennen. Vielmehr bleibt das große Bild bärisch, denn Silber notiert nach wie vor meilenweit entfernt von seinen Höchstständen um 50,00 USD. Um hier den Bias nachhaltig zu drehen, muss der letzte markante Hochpunkt vom Sommer 2016 oberhalb von 21,23 USD überwunden werden. Alleine bis dahin müsste der Silberkurs aktuell um knapp 44% zulegen!Positiv ist jedoch die klar überverkaufte Lage auf dem Monatschart, welche am Stochastik Oszillator abzulesen ist. Allerdings hat die Stochastik noch nicht nach oben gedreht. Die angelaufene Erholung trifft im Bereich um 15,50 - 15,65 USD auf einen ersten starken Widerstand. Nur wenn diese Zone überwunden werden kann, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung der Abwärtstrendlinie der letzten zwei Jahre (aktuell ca. 16,80 USD).Insgesamt ist der Monatschart klar überverkauft und liefert damit eine antizyklische Chance. Dennoch fällt die Bewertung des Monatscharts vorläufig noch mit "abnehmend bärisch" aus. Eine erste Erholung bis ca. 15,50 USD erscheint jedoch wahrscheinlich.Auf dem logarithmischen Wochenchart ist der Silberpreis in diesem Sommer aus einem großen symmetrischen Dreieck nach unten ausgebrochen. Das genannte Kursziel im Bereich um 14,00 USD wurde mustergültig abgearbeitet. Seitdem kämpft sich Silber langsam nach oben. Die Trendwende ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, nimmt aber zunehmend Formen an.Vor allem die Stochastik kann mit einem Kaufsignal überzeugen. Auch RSI und MACD deuten den Beginn einer Erholung an. Allerdings trifft Silber bereits um 14,80 - 15,00 USD auf eine erste Widerstandszone. Im Vergleich zur nächsthöhergelegenen massiven Widerstandszone 15,50 - 15,65 USD, erscheint die Marke um 14,80 USD aber eher als Durchgangsstation. Das mittlere Bollinger Band (15,25 USD) könnte auf dem Weg in Richtung 15,50 USD ebenfalls für vorübergehende Irritationen sorgen.In der Summe liefert das Kaufsignal bei der Stochastik eine "bullische" Bewertung des Wochencharts. Solange Silber nicht mehr unter 14,00 USD rutscht, spricht alles für eine Erholung. Wie weit diese Erholung laufen kann und ob aus der gestarteten Gegenbewegung möglicherweise eine neue große Aufwärtswelle erwachsen kann, wird sich jedoch erst zeigen müssen.